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Владелец «Группы ГАЗ», несмотря на санкции, остался в топ-20 списка Forbs
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Владелец «Группы ГАЗ», несмотря на санкции, остался в топ-20 списка Forbs 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Forbes отмечает, что, несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых антироссийских санкций, дела миллиардеров не так уж плохи. Их число увеличилось с 96 до 106 человек. Совокупное состояние 200 самых богатых людей России выросло на 25 млрд долларов — до 485 млрд
В топ-20 богатейших людей вошел владелец «Группы ГАЗ» Олег Дерипаска. Его активы оцениваются в 6,7 млрд долларов. Он занимает 19 строку рейтинга. С прошлого года состояние Дерипаски выросло на 1,6 млрд долларов. А по сравнению с 2016 годом, когда он «обеднел» до 2,1 млрд, — на 4,6 млрд долларов. В прошлые года он занимал соответственно 23 и 41 места в списке Forbes.
Хотя издание пишет, что санкции 2018 года нанесли чувствительный удар по бизнесу Дерипаски. Дональд Трамп запретил американцам и их партнерам вести бизнес с бизнесменом и его компаниями. На американский рынок приходится $1,8 млрд из почти $10 млрд выручки «Русала». В санкционный список вошла также и «Группа ГАЗ». Впрочем, эксперты считают, что без последствий для компании ограничения не пройдут, но и серьезного влияния не окажут.
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