Свет в окошке

Очень не любил я Кирилла Троекурова. За то, что тот разорил, пустил по миру отца и сына Дубровских. А отца и вовсе довел до гибели.

И вся фамилия Троекуровых для меня после первого же прочтения повести Пушкина долгое время оставалась ненавистной. А потом я стал задумываться: может, Александр Сергеевич просто придумал ее — эту фамилию?.. Иначе как же он не опасался того, что ктонибудь из потомков Троекуровых явится и потребует удовлетворения…

Фамилия меж тем знатная, славная и уважаемая. И вот этот замечательный дом, что в Георгиевском переулке, выстроенный в русском теремном стиле с изумительными наличниками, поднимал князь Иван Троекуров — прямой потомок Рюрика, хотя и в двадцатом колене. Так что род древний, княжеский, весьма и весьма почтенный, а родоначальником новой фамилии считается князь Михаил Львович Ярославский по прозвищу Троекур.

Поднимал эти чудные палаты Иван Борисович в середине XVII века, ставил их на еще более древнем подклете чуть ли не столетней давности, надежном и прочном, как и основание всей старой Москвы , сложенном из великолепного белого камня.

Поначалу дом замышлялся и воздвигался исключительно под жилье о двух этажах каменных, в первом из которых размещались всякие хозяйственные и конторские помещения, а собственно для жилья отводился второй этаж, размещавшийся, правда, невысоко. Третий же этаж, предназначенный для приема гостей, был деревянным. Ну а потом, после пожара 1680 года, Москву разорившего и опустошившего, выгорел весь третий этаж. Только через десять с лишком лет дом надстроили каменным этажом. А над ним — прямо как в солнечной Италии какой-нибудь, раскинули открытую обширную террасу, откуда вид на Кремль открывался совершенно замечательный.

В другой части здания, построенного в плане «глаголем», то есть углом, выстроили довольно широкую каменную лестницу, крытую до самого верха, так что на гульбище и прямо со двора, с земли можно было подняться, в дом не ступая.

В общем, палаты получились у князя Ивана Борисовича на славу и на полное загляденье. Ну и на зависть другим, разумеется. Гордились Троекуровы новым домом своим. Стал он в Москве примечательностью.

В 1753 году, как не стало Ивана Борисовича, палаты по наследству перешли к старшему сыну Федору, помимо этого, дома и титул отца принявшему. Было ему отроду тогда всего десять лет. Рос он мальчиком любознательным, властным и смелым и еще в молодом возрасте сумел стать одним из самых любимых сподвижников и приближенных юного царя Петра Алексеевича. Петр сделал князя Федора своим стольником и спальником. Он бы и дальше, несомненно, продвинулся бы — Меншиков уже ревностно стал за ним приглядывать, если бы в Азовском походе в битве под стенами города Федор Троекуров в сентябре 1695 года не получил бы смертельную рану.

Вскоре княжеский род Троекуров пресекся.

КСТАТИ

Открытую террасу, устроенную вокруг здания или его части на столбах или аркадах, как в Троекуровских палатах, часто делали в богатых русских частных домах или храмах и называли «гульбищами».