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В Лужском районе планируется строительство нового завода
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В Лужском районе планируется строительство нового завода 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В рамках реализации инвестиционной политики Ленинградской области 18 апреля 2018 года между администрацией Лужского муниципального района и ООО «ФибРусДом» подписано Соглашение о сотрудничестве.
Подписи под документом о взаимодействии поставили и.о. главы администрации Лужского муниципального района Юрий Владимирович Намлиев и генеральный директор ООО «ФибРусДом» Сергей Александрович Соколов.
Соглашение о взаимодействии подтверждает намерения сторон о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству стеновых панелей из цементного фибролита.
Инвестиционный проект предполагает создание современного высокотехнологического завода по выпуску ограждающих конструкций в соответствии с международными стандартами, с созданием не менее 120 рабочих мест. Срок реализации проекта — 2018-2020 годы.
В ходе церемонии подписания Юрий Владимирович Намлиев отметил, что данный инвестиционный проект имеет для Лужского района значимый социально-экономический эффект. Он позволит создать рабочие места, а также увеличить налоговые поступления в бюджет, будет способствовать развитию некоторых отраслей экономики района.
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