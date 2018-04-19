В Лужском районе планируется строительство нового завода

В рамках реализации инвестиционной политики Ленинградской области 18 апреля 2018 года между администрацией Лужского муниципального района и ООО «ФибРусДом» подписано Соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом о взаимодействии поставили и.о. главы администрации Лужского муниципального района Юрий Владимирович Намлиев и генеральный директор ООО «ФибРусДом» Сергей Александрович Соколов

Соглашение о взаимодействии подтверждает намерения сторон о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству стеновых панелей из цементного фибролита.

Инвестиционный проект предполагает создание современного высокотехнологического завода по выпуску ограждающих конструкций в соответствии с международными стандартами, с созданием не менее 120 рабочих мест. Срок реализации проекта — 2018-2020 годы.

В ходе церемонии подписания Юрий Владимирович Намлиев отметил, что данный инвестиционный проект имеет для Лужского района значимый социально-экономический эффект. Он позволит создать рабочие места, а также увеличить налоговые поступления в бюджет, будет способствовать развитию некоторых отраслей экономики района.