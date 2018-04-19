На Лермонтовском проспекте провели мастер-класс для школьников

В среду, 17 апреля, в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино состоялся очередной мастер-класс, подготовленный специально для школьников.

«Изготовление аппликаций и различных коллажей развивает творческое мышление, самоорганизацию и умение работать в коллективе. Составление гармоничной композиции — непростая задача, однако под руководством преподавателей культурного центра «Лидер» ребята с удовольствием освоили искусство рукоделия», — говорится на сайте учреждения.

Напомним, что культурный центр расположен по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. (вт)