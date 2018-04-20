В США решили казнить 83-летнего бомбиста

В американском штате Алабама решили казнить 83-летнего осужденного подрывника. Об этом сообщает Reuters.

Смертный приговор в отношении Уолтера Муди (Walter Moody) должны привести в исполнение 19 апреля. Если казнь состоится, то он станет самым пожилым казненным в США . Это также станет восьмой высшей мерой наказания, осуществленной с начала года.

Муди осудили в 1989 году, за убийство окружного судью Роберта Вэнса (Robert Vance) и правозащитника из штата Джорджия Роберта Робинсона (Robert Robinson). Согласно материалам дела, он отправил им взрывные устройства по почте.

Как пишет агентство, мужчина ожидает исполнения наказания уже более 20 лет и все это время утверждает, что невиновен. В то же время его адвокат пока не подавал ходатайство о помиловании в связи с преклонным возрастом Муди.

Возраст и состояние здоровья могут быть причинами для отмены смертного приговора в Алабаме. Ранее в этом году суд отменил казнь для 61-летнего преступника, который страдал от рака.