Глава Минсельхозпрода Подмосковья поздравил сотрудников Гостехнадзора с юбилеем ведомства

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин поздравил сотрудников службы Гостехнадзора Минсельхозпрода с 60-летием, говорится в сообщении пресс-службы аграрного ведомства.

«Министр отметил положительные результаты в работе службы, внимательное отношение государственных инженеров-инспекторов к обращениям граждан, качественное проведение технического осмотра самоходных машин, принципиальный подход к исполнению должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

Разин отметил, что необходимо и дальше продолжать работу, направленную на безопасность эксплуатации агротехники.

«Понимаю, что надзор за безопасной эксплуатацией техники, проведение технического осмотра, прием экзаменов на право управления машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста и многое другое — это не разовые мероприятия, а ежедневная кропотливая работа. На вас возложена ответственность по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан на территории Московской области», — отметил Разин.

Министр добавил, что сотрудники Гостехнадзора являются представителями органа исполнительной власти Московской области , проводниками решений губернатора и Минсельхозпрода региона.

В завершение своего поздравления Разин пожелал всем успехов в дальнейшей работе.