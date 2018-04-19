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Глава Минсельхозпрода Подмосковья поздравил сотрудников Гостехнадзора с юбилеем ведомства
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Глава Минсельхозпрода Подмосковья поздравил сотрудников Гостехнадзора с юбилеем ведомства 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин поздравил сотрудников службы Гостехнадзора Минсельхозпрода с 60-летием, говорится в сообщении пресс-службы аграрного ведомства.
«Министр отметил положительные результаты в работе службы, внимательное отношение государственных инженеров-инспекторов к обращениям граждан, качественное проведение технического осмотра самоходных машин, принципиальный подход к исполнению должностных обязанностей», — говорится в сообщении.
Разин отметил, что необходимо и дальше продолжать работу, направленную на безопасность эксплуатации агротехники.
«Понимаю, что надзор за безопасной эксплуатацией техники, проведение технического осмотра, прием экзаменов на право управления машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста и многое другое — это не разовые мероприятия, а ежедневная кропотливая работа. На вас возложена ответственность по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан на территории Московской области», — отметил Разин.
Министр добавил, что сотрудники Гостехнадзора являются представителями органа исполнительной власти Московской области, проводниками решений губернатора и Минсельхозпрода региона.
В завершение своего поздравления Разин пожелал всем успехов в дальнейшей работе.
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