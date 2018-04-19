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Канадский экскаваторщик повторил трюк барона Мюнхгаузена
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Канадский экскаваторщик повторил трюк барона Мюнхгаузена 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Трюк барона Мюнхгаузена с вытягиванием себя за волосы из болота удалось повторить оператору экскаватора в Канаде, на которую на минувшей неделе обрушился мощнейший снежный шторм. Если ротмистр русской службы не мог апеллировать к свидетелям, то спасение из снежного затора видели несколько жителей Монреаля, один из которых даже снял видео.
"Схватив себя за эту косичку, я изо всех сил дернул вверх и без большого труда вытащил из болота и себя, и коня", — некогда вещал ставший литературным персонажем барон, очевидно, демонстрируя при этом силу рук.
Оператор экскаватора хвастался уже не мышцами, а мощью вверенного ему транспортного средства, которое было частично обездвижено, ибо стояло на автомобильной платформе. Орудуя ковшом, мужчина смог вызволить застрявший в глубоком снегу грузовик (аналог коня в современной интерпретации) и даже загнал его на несколько десятков метров в горку.
Обрушившийся на минувшей неделе на Канаду снежный циклон оставил не менее 100 тысяч жителей провинции Онтарио без света и фактически парализовал движение на дорогах, где белый покров достигал 20 сантиметров. В США от разгула стихии погибли три человека.
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