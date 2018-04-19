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Модернизация и ремонт энергообъектов Урала потянули на 1,3 миллиарда рублей
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Модернизация и ремонт энергообъектов Урала потянули на 1,3 миллиарда рублей 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Ремонтная кампания-2018 на территории работы филиала ФСК ЕЭС — МЭС Урала охватит энергообъекты в Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской, Оренбургской областях, Пермском крае и Республике Удмуртия.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ФСК ЕЭС, на линиях электропередачи будет установлен 291 километр грозозащитного троса и более 10 тысяч изоляторов из закаленного стекла, а также заменено или смонтировано 696 дистанционных распорок. Запланирована расчистка более 6 тысяч гектаров трасс ЛЭП.
На подстанциях заменят порядка 235 опорно-стержневых изоляторов и 7 высоковольтных вводов. Отремонтируют 302 выключателя и 972 фаз разъединителей.
В рамках реализации инвестиционной программы основные работы запланированы в Оренбургской и Челябинской областях. Завершится строительство подстанции 500 кВ «Преображенская» мощностью 501 МВА для передачи дополнительной электроэнергии предприятиям компании «Роснефть». Будет проведена реконструкция подстанций 220 кВ «Бузулукская» и «Новотроицкая», обеспечивающих электроэнергией предприятия нефтегазовой и металлургической отраслей и Южно-Уральской железной дороги. В Челябинской области завершится модернизация одного из центров питания региона — подстанции 220 кВ «Мраморная».
Инвестиции ФСК ЕЭС в модернизацию и ремонт энергообъектов Урала составят 1,3 миллиарда рублей.
Стоит отметить, что МЭС Урала обеспечивают надежную работу 16,92 тысячи километров линий электропередачи и 106 подстанций общей трансформаторной мощностью 43 тысячи МВА. От работы филиала зависит связь энергосистемы ОЭС Урала с центральными регионами России, Западной Сибири, Средней Волги и Республикой Казахстан.
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