Модернизация и ремонт энергообъектов Урала потянули на 1,3 миллиарда рублей

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ФСК ЕЭС, на линиях электропередачи будет установлен 291 километр грозозащитного троса и более 10 тысяч изоляторов из закаленного стекла, а также заменено или смонтировано 696 дистанционных распорок. Запланирована расчистка более 6 тысяч гектаров трасс ЛЭП.

На подстанциях заменят порядка 235 опорно-стержневых изоляторов и 7 высоковольтных вводов. Отремонтируют 302 выключателя и 972 фаз разъединителей.

В рамках реализации инвестиционной программы основные работы запланированы в Оренбургской и Челябинской областях. Завершится строительство подстанции 500 кВ «Преображенская» мощностью 501 МВА для передачи дополнительной электроэнергии предприятиям компании «Роснефть» . Будет проведена реконструкция подстанций 220 кВ «Бузулукская» и «Новотроицкая», обеспечивающих электроэнергией предприятия нефтегазовой и металлургической отраслей и Южно-Уральской железной дороги. В Челябинской области завершится модернизация одного из центров питания региона — подстанции 220 кВ «Мраморная».

Инвестиции ФСК ЕЭС в модернизацию и ремонт энергообъектов Урала составят 1,3 миллиарда рублей.