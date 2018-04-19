ФСК направит в 2018 году 1,3 млрд рублей на модернизацию и ремонт энергообъектов Урала 

Ремонтная кампания запланирована на территории работы филиала ФСК ЕЭС — МЭС Урала в семи субъектах РФ — Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской, Оренбургской областях, Пермском крае и Удмуртии.
В рамках реализации инвестиционной программы основные работы запланированы в Оренбургской и Челябинской областях. Завершится строительство подстанции 500 кВ «Преображенская» мощностью 501 МВА для передачи дополнительной электроэнергии предприятиям компании «Роснефть». Также будет проведена реконструкция двух подстанций 220 кВ «Бузулукская» и «Новотроицкая», обеспечивающих электроэнергией предприятия нефтегазовой и металлургической отраслей и Южно-Уральской железной дороги. В Челябинской области завершится модернизация одного из центров питания региона — подстанции 220 кВ «Мраморная».
МЭС Урала обеспечивают надежную работу 16,92 тыс. км линий электропередачи и 106 подстанций общей трансформаторной мощностью 43 тыс. МВА. От работы филиала зависит связь энергосистемы ОЭС Урала с центральными регионами России, Западной Сибири, Средней Волги и Казахстаном.