Ещё
ФСК направит в 2018 году 1,3 млрд рублей на модернизацию и ремонт энергообъектов Урала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСК направит в 2018 году 1,3 млрд рублей на модернизацию и ремонт энергообъектов Урала 

Rambler News Service 36 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Ремонтная кампания запланирована на территории работы филиала ФСК ЕЭС — МЭС Урала в семи субъектах РФ — Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской, Оренбургской областях, Пермском крае и Удмуртии.
В рамках реализации инвестиционной программы основные работы запланированы в Оренбургской и Челябинской областях. Завершится строительство подстанции 500 кВ «Преображенская» мощностью 501 МВА для передачи дополнительной электроэнергии предприятиям компании «Роснефть». Также будет проведена реконструкция двух подстанций 220 кВ «Бузулукская» и «Новотроицкая», обеспечивающих электроэнергией предприятия нефтегазовой и металлургической отраслей и Южно-Уральской железной дороги. В Челябинской области завершится модернизация одного из центров питания региона — подстанции 220 кВ «Мраморная».
МЭС Урала обеспечивают надежную работу 16,92 тыс. км линий электропередачи и 106 подстанций общей трансформаторной мощностью 43 тыс. МВА. От работы филиала зависит связь энергосистемы ОЭС Урала с центральными регионами России, Западной Сибири, Средней Волги и Казахстаном.
Rambler News Service: последние новости
Минтранс разработал новые правила пользования метро Российские застройщики могут начать строить жилье в Сирии Алекперов не видит экономической целесообразности производства бензина Евро-6 в России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300746
Болгария: спасибо России, но…341
РФ нашла способ поквитаться с США174
Российским морякам удалось сбежать с Украины150
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца217
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение