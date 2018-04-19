Жители Алтуфьева наведут порядок в сквере в Путевом проезде

Жителей Алтуфьевского района приглашают на субботник, который состоится 21 апреля в сквере, расположенном по адресу: Путевой проезд, д. 26А-30. Об этом сообщил глава управы Владимир Кузьменко.

— Будем убирать мусор, прогребать газоны и наводить чистоту. Проведем время с пользой, — уточнил Владимир Кузьменко

Всех желающих будут ждать в 10.00 в сквере по адресу: Путевой проезд, д. 26А-30. Необходимый инвентарь выдадут в диспетчерских службах по адресам: ул. Бибиревская, д. 1, ул. Костромская, д. 12 и Путевой проезд, д. 24.

Напомним, 14 апреля субботник прошел в сквере возле кинотеатра «Марс» по адресу: ул. Инженерная, вл. 1. (вт)