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Жители Алтуфьева наведут порядок в сквере в Путевом проезде
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Жители Алтуфьева наведут порядок в сквере в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Жителей Алтуфьевского района приглашают на субботник, который состоится 21 апреля в сквере, расположенном по адресу: Путевой проезд, д. 26А-30. Об этом сообщил глава управы Владимир Кузьменко.
— Будем убирать мусор, прогребать газоны и наводить чистоту. Проведем время с пользой, — уточнил Владимир Кузьменко.
Всех желающих будут ждать в 10.00 в сквере по адресу: Путевой проезд, д. 26А-30. Необходимый инвентарь выдадут в диспетчерских службах по адресам: ул. Бибиревская, д. 1, ул. Костромская, д. 12 и Путевой проезд, д. 24.
Напомним, 14 апреля субботник прошел в сквере возле кинотеатра «Марс» по адресу: ул. Инженерная, вл. 1. (вт)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
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