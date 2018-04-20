Китайские инвесторы представили Приморью проекты производства биотоплива, криптовалютной биржи

Представлено 10 проектов.

Первые несколько рабочих встреч посвятили отчетам компаний КНР о статусе проектов, по которым ранее уже была достигнута договоренность, — по строительству животноводческих комплексов и развитию морской аквакультуры в Приморье, скоростной железной дороги Владивосток–Муданьцзян, подготовке технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

В частности, в подтверждение достигнутых ранее договоренностей подписано соглашение о намерениях реализации проекта по строительству скоростной железной дороги, которая соединит Муданьцзян и Владивосток

«Хороший для Приморья проект, потому что, во-первых, на нашей территории появляется скоростное сообщение с Хасанским районом, Владивосток–Хасан. Туристы из Китая к нам смогут приезжать быстрее и наши туда ездить. Связь с центральным Китаем будет помимо воздушной еще и железнодорожная», — прокомментировал врио Губернатора Андрей Тарасенко.

Кроме того, представители клиники при Первом Харбинском медицинском университете планируют создать в Приморье центра замедления старения — китайскую медицинскую клинику по уходу за пожилыми людьми.

Глава Приморья подчеркнул, что этот проект для края интересен тем, что помимо прихода в регион восточной медицины, может развиваться грязелечение, а студенты проходить практику в новом реабилитационном центре — об этом шла речь в ходе рабочей встречи.

Председатель совета директоров компании «Бэйджин Чжунлянь Жуйхуа Нью Энерджи Технолоджис» Чэнь Цзянь рассказал о планах создания производства биотоплива на Дальнем Востоке.

«Планируем в 2018 году на территории Хабаровского и Приморского краев построить несколько заводов по переработке отходов лесной промышленности. По нашему плану, каждый завод будет иметь производительность свыше 100 тысяч тонн готовой продукции в год. Инвестиции ежегодно составят около 5 миллионов долларов», — обозначил он.

Еще один инвестиционной проект в области переработки древесины представил многоотраслевой холдинг Sun Group — строительство мебельной фабрики в Приморье.

Компания «Хуоби Блокчейн Ресёрч Инститьют» планирует создание представительств в девяти странах, в том числе в Приморье. Криптовалютная биржа Huobi со штаб-квартирой в Сингапуре занимает восьмое место мире и обслуживает более 130 стран.

На первом этапе реализации проекта планируется внедрение торговли криптовалютами в парах и обмен криптовалют на наличные денежные средства и майнинговые сервисы, на втором — услуги «Кошелек» — многоступенчатой защиты криптовалютных сбережений пользователей и запуск инвестиционной платформы, использующей незадействованные средства пользователей — Huobi Capital, на третьем — запуск инкубатора для российских блокчейн— и криптовалютных компаний.

В этот же день свой проект разработки сельскохозяйственных угодий и разведения крупного рогатого скота в Приморье представил российской стороне генеральный директор компании «Канроу» Джерард Биркбек, отметив, что возникли проблемы с получением земельного участка. Глава Приморья намерен встретится с потенциальным инвестором отдельно, чтобы разобраться в вопросе. Андрей Тарасенко подчеркнул, что производство говядины — перспективный проект для края.

В заключении Дня инвестора Юрий Трутнев подчеркнул, что доволен мероприятием и в целом внедрением такого формата работы, поскольку «разговор получился предельно конкретным».