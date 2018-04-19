Полтавченко ждет, что Петербург станет «локомотивом цифровой экономики»

Георгий Полтавченко заявил о том, что у Северной столицы есть шанс стать лидером в сфере цифровой экономики, сообщает «Петербургский дневник». Такими мыслями губернатор города на Неве поделился 19 апреля на форуме «Цифровой Петербург».

Полтавченко ознакомился с цифровыми решениями компаний для управления городом и остался доволен увиденным. По словам градоначальника, у Северной столицы имеются все данные для дальнейшего развития в IT-сфере.

«Сегодня одна из главных стратегических задач для нашего государства — это построение цифровой экономики, — подчеркнул он. — Петербург , с учетом его кадрового и научного потенциала, а главное — наличия целого ряда весьма продвинутых компаний, имеет очень хорошие шансы стать локомотивом этого направления».