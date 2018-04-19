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Полтавченко ждет, что Петербург станет «локомотивом цифровой экономики»
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Полтавченко ждет, что Петербург станет «локомотивом цифровой экономики» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Георгий Полтавченко заявил о том, что у Северной столицы есть шанс стать лидером в сфере цифровой экономики, сообщает «Петербургский дневник». Такими мыслями губернатор города на Неве поделился 19 апреля на форуме «Цифровой Петербург».
Полтавченко ознакомился с цифровыми решениями компаний для управления городом и остался доволен увиденным. По словам градоначальника, у Северной столицы имеются все данные для дальнейшего развития в IT-сфере.
«Сегодня одна из главных стратегических задач для нашего государства — это построение цифровой экономики, — подчеркнул он. — Петербург, с учетом его кадрового и научного потенциала, а главное — наличия целого ряда весьма продвинутых компаний, имеет очень хорошие шансы стать локомотивом этого направления».
Напомним, 18 и 19 апреля в Северной столице проходит «Петербургский цифровой форум 2018». На мероприятии обсуждают вопросы построения в России цифровой экономики как драйвера развития бизнеса и государства.
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