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Мотоагитпробег «Победа» стартует на Вологодчине в 43-й раз
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Мотоагитпробег «Победа» стартует на Вологодчине в 43-й раз 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
По западным районам Вологодчины проедут участники традиционного мотоагитпробега «Победа». Мотоциклисты-патриоты стартуют 1 мая.
За неделю нынешние и бывшие студенты ВГМХА побывают в Молочном, Кадуе, Бабаеве, Чагоде, Устюжне, Шексне. В населенных пунктах они проведут субботники, пообщаются с ветеранами, подарят им творческие концерты, возложат цветы к обелискам и мемориалам, проведут патриотические занятия в школах.
Стоит отметить, что мотоагитпробег в этом году стартует на Вологодчине уже в 43-ий раз. Впервые патриоты ВГМХА отправились в путь в 1975 году.
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