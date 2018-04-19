Мотоагитпробег «Победа» стартует на Вологодчине в 43-й раз

По западным районам Вологодчины проедут участники традиционного мотоагитпробега «Победа». Мотоциклисты-патриоты стартуют 1 мая.

За неделю нынешние и бывшие студенты ВГМХА побывают в Молочном, Кадуе, Бабаеве, Чагоде, Устюжне, Шексне . В населенных пунктах они проведут субботники, пообщаются с ветеранами, подарят им творческие концерты, возложат цветы к обелискам и мемориалам, проведут патриотические занятия в школах.

Стоит отметить, что мотоагитпробег в этом году стартует на Вологодчине уже в 43-ий раз. Впервые патриоты ВГМХА отправились в путь в 1975 году.