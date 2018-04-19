В Кировской области судят учителя-баяниста, которого обвинили в педофилии после жалоб на поцелуи и объятия

Следователи Кировской области завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летнего преподавателя одной из детских школ искусств Виктора Анатольевича Чепурных. Он обвиняется в педофилии. От рук педагога, использовавшего ласки в процессе обучения, пострадали несколько детей.

Установлено, что с сентября 2015 года по апрель 2017 года Чепурных, обучая детей игре на баяне и синтезаторе, «совершил 51 эпизод действий сексуального характера в отношении своих учениц, а также учащихся школы, не достигших 14-летнего возраста». Всего в уголовном деле в качестве потерпевших фигурирует 5 девочек, сообщает

официальный сайт

Под следствием учитель оказался после того, как 11-летняя девочка рассказала матери, что Чепурных проявляет к ней повышенное внимание — обнимает и целует, писал

За первой жалобой последовали и другие. Весной 2017 года несколько учениц со своими законными представителями обратились в правоохранительные органы с заявлениями о противоправных действиях преподавателя. После проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Директора школы искусств после инцидента вызвали в местную администрацию и попросили написать заявление об уходе по собственному желанию. Она согласилась. Преподавателя-баяниста заключили под стражу.

"Согласно заключению стационарной комплексной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый страдает расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии, — говорится в пресс-релизе. — Следователь провел кропотливую работу по сбору и закреплению доказательственной базы".

Чепурных свою вину признал частично — по нескольким преступным эпизодам. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

страничке

Виктора Чепурных в соцсети «Одноклассники» указано, что он родился в поселке Ойский Ермаковского района Красноярского края . Виктор окончил Абаканское музыкальное училище и отслужил в советской армии.

Последние годы Виктор Чепурных работал в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» поселка городского типа Фаленки Фаленского района Кировской области. В стенах этого учебного учреждения неоднократно проводился межрайонный конкурс инструментальных, вокальных и хореографических ансамблей «Мы вместе!» В 2016 году ученик Чепурных Матвей Т. занял на этом конкурсе первое место, сообщается на сайте

школы. В интернете также опубликовано

видео

совместного выступления Матвея и его учителя.