Около 600 случаев незаконной перепланировки выявили в Подмосковье за 2017 год

В 2017 году в подмосковную Госжилинспекцию поступило почти 2 тысячи обращений о незаконной перепланировке в жилых зданиях, по 600 обращениям составлены протоколы об административном правонарушении, сообщил глава ведомства Вадим Соков

«Из статистики за 2017 год: поступило почти 2 тысячи обращений, связанных с незаконной перепланировкой и переустройством, по ним мы составили порядка 600 протоколов об административном правонарушении на таких нерадивых собственников. А самое главное, предотвратили несчастные случаи», — сказал Соков в интервью «Радио 1».

Он также рассказал об одном недавнем случае незаконной перепланировки, которая могла привести к человеческим жертвам. В одном из многоквартирных домов Лобни была незаконно снесена плита подвального перекрытия, таким образом жильцы квартиры хотели сделать себе дополнительную комнату. Однако плита оказалась несущей, а это значит, что дом мог буквально «сложиться».

Соков подчеркнул, что перед перепланировкой жители должны обратиться за бесплатной консультацией в органы местного самоуправления, после получить соответствующие разрешения и только потом приступать к работам.