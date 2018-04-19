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Около 600 случаев незаконной перепланировки выявили в Подмосковье за 2017 год
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Около 600 случаев незаконной перепланировки выявили в Подмосковье за 2017 год 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В 2017 году в подмосковную Госжилинспекцию поступило почти 2 тысячи обращений о незаконной перепланировке в жилых зданиях, по 600 обращениям составлены протоколы об административном правонарушении, сообщил глава ведомства Вадим Соков.
«Из статистики за 2017 год: поступило почти 2 тысячи обращений, связанных с незаконной перепланировкой и переустройством, по ним мы составили порядка 600 протоколов об административном правонарушении на таких нерадивых собственников. А самое главное, предотвратили несчастные случаи», — сказал Соков в интервью «Радио 1».
Он также рассказал об одном недавнем случае незаконной перепланировки, которая могла привести к человеческим жертвам. В одном из многоквартирных домов Лобни была незаконно снесена плита подвального перекрытия, таким образом жильцы квартиры хотели сделать себе дополнительную комнату. Однако плита оказалась несущей, а это значит, что дом мог буквально «сложиться».
Соков подчеркнул, что перед перепланировкой жители должны обратиться за бесплатной консультацией в органы местного самоуправления, после получить соответствующие разрешения и только потом приступать к работам.
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