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В Ставропольском крае проходит автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая»
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В Ставропольском крае проходит автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Автопробег в честь 73-й годовщины Победы в ВОВ стартовал в Кочубеевском районе, сообщили STAV.AIF.RU в районной администрации.
Участники пробега начали с небольших поселений и побывали в станице Георгиевской, хуторах Вревском и Усть-Невинском, сёлах Новой деревне, Казьминском и Заветном. Они возложили цветы у мемориалов «Огонь вечной славы» и приняли участие в митингах.
Главы администраций поздравляли собравшихся с наступающим Днём Победы и желали молодёжи помнить своих предков. Школьникам, собравшимся на митинг, подарили памятные магниты с символикой Великой Победы.
В рамках пробега участники развернули огромное «Знамя Победы» размером почти 250 квадратных метров и посмотрели концерты местных коллективов.
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