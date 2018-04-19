В Ставропольском крае проходит автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая»

Автопробег в честь 73-й годовщины Победы в ВОВ стартовал в Кочубеевском районе, сообщили STAV.AIF.RU в районной администрации.

Участники пробега начали с небольших поселений и побывали в станице Георгиевской, хуторах Вревском и Усть-Невинском, сёлах Новой деревне, Казьминском и Заветном. Они возложили цветы у мемориалов «Огонь вечной славы» и приняли участие в митингах.

Главы администраций поздравляли собравшихся с наступающим Днём Победы и желали молодёжи помнить своих предков. Школьникам, собравшимся на митинг, подарили памятные магниты с символикой Великой Победы.

В рамках пробега участники развернули огромное «Знамя Победы» размером почти 250 квадратных метров и посмотрели концерты местных коллективов.