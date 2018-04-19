Израиль дожил до 70 лет 

14 мая 1948 года (пятого числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, что соответствует суткам с вечера 18-го до заката 19-го апреля в 2018 году) Давид Бен-Гурион провозгласил Декларацию независимости государства Израиль. Сейчас евреи по всему миру отмечают 70-летие своего национального государства. News.ru решил вспомнить некоторые вехи обретения еврейским народом своего дома на восточном побережье Средиземноморья.
Тяга евреев к Палестине
Провозглашение государства Израиль произошло почти через 19 столетий после того, как римские войска в 70 году н.э. уничтожили Второй Храм в Иерусалиме (сохранившаяся его часть сейчас называется Стеной Плача), а заодно и все имевшиеся на тот момент институты государственности евреев. Еще через 65 лет римляне изгнали из родных мест большинство евреев, а провинцию Иудея переименовали в Сирию Палестинскую, дабы вообще стереть любое упоминание о еврейском присутствии. Евреи разбрелись по обширным пространствам Европы, Азии и Африки. Но при этом сумели сохранить свою религию и национальную идентичность. Как и желание вернуться на историческую родину, понимаемую народом как «Земля обетованная», то есть предназначенную евреям самим Богом.
Массовое возвращение евреев в Палестину началось еще в XI веке, когда во время «крестовых походов» их начали преследовать в Европе. Альгамбрский декрет 1492 года короля Фердинанда Второго Арагонского, предписывавший евреям покинуть Испанию, Сардинию и Сицилию, способствовал миграции на Святую землю. В последующие века было зафиксировано немало попыток евреев вернуться в исторические места. К началу XIX века в Палестине проживало около пяти тысяч евреев.
Global Look Press/Heritage Images/Jewish Chronical
Массовый переезд евреев в Палестину начался после зарождения политического сионизма и во время проходивших в Европе еврейских погромов. В 1896 году в свет вышла книга идеолога сионизма Теодора Герцля «Еврейское государство», в которой автор обосновывал необходимость создания самостоятельного национального образования. Надо сказать, что аргументы Герцля по отношению к евреям были достаточно критичными. «Нации среди которых проживают евреи, все являются скрыто или открыто антисемитскими», — писал он.
Против сионизма активно агитировали раввины, убеждая людей, что вернуть евреев на историческую родину может только Бог, а ехать в Палестину «своим ходом» есть большой грех. Находились среди евреев и те, кто утверждал, будто без других народов им не прожить. Фактически они повторяли постулаты антисемитов, говорящих, что евреи не способны ни к какому нормальному созидательному труду, а могут только быть ростовщиками, банкирами, торговцами, музыкантами и поэтами. «Только тот осмелится утверждать, что евреи не способны к ручному труду, или не желают им заниматься, кто незнаком с положением их во многих местностях Восточной Европы», — возмущенно парировал Герцль. Он утверждал, что необходимо государство, где евреи могут быть самими собой, осваивая абсолютно все профессии и самостоятельно строя свое будущее.
Идея переселения была живо подхвачена евреями в Европе. С конца XIX века до провозглашения государства Израиль состоялось пять алий (возвращений) в Палестину. Строительство еврейских поселений сопровождалось постоянными столкновениями с местными арабами. Пятая алия, связанная с подъемом нацистской идеологии в Европе, вызвала массовое восстание арабов. В результате в 1939 году Великобритания, имевшая тогда мандат в Палестине, запретила евреям приезжать. Добраться до исторической родины евреям помогали подпольные организации.
Феномен иврита
Евреям удалось не только добиться создания государства, но и возродить свой древний язык. Евреи были разбросаны по всему миру и говорили они на совершенно разных языках. Сегодня же большинство израильтян считают для себя родным иврит. Это — результат усилий обычных евреев, пожелавших восстановить древний язык, на котором говорили их предки много-много веков назад.
Global Look Press/Heritage Images/Jewish Chronical
К концу XIX века круг лиц, знавших иврит, ограничивался небольшим количеством ученых-филологов. В 1904 году в Иерусалиме была основана первая семинария для преподавателей иврита. И многие евреи, которые приезжали в Палестину, добровольно принуждали себя использовать иврит в повседневной жизни. Тогда был модным лозунг «Знаешь два слова на иврите — научи им соседа».
Вечная борьба за выживание
После окончания Второй мировой войны Великобритания решила отказаться от мандата на Палестину. 29 ноября 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию № 181, рекомендовавшую создать в Палестине два независимых государства: еврейское и арабское. Евреи поддержали решение, но нарисованная большими державами карта раздела территории объективно не могла стать отображением реальности.
commons.wikimedia.org/Government Press Office
Война за независимость Израиля
Во-первых, города Иерусалим и Вифлеем получали достаточно неопределенный международный статус. Во-вторых, территории еврейского и арабского государств состояли из изолированных друг от друга лоскутков. В-третьих, внутри еврейского государства на 500 тысяч евреев должно было приходиться столько же палестинских арабов, включая почти 100 тысяч кочевников-бедуинов. Такую нарезку территории можно было бы осуществить между районами внутри единой Московской области, но не между народами, сильно отличными друг от друга по менталитету.
Вполне логично, что сразу после провозглашения государства Израиль началась война с арабами, получившая название как война за независимость. Далее, на протяжении всей истории Израиля, войны сопровождали эту страну постоянно. Шестидневная война, война Судного дня… Евреи были вынуждены сражаться с палестинскими арабами, с объединениями окружающих арабских государств, намного превосходящими Израиль по численности населения и ресурсам. Но всякий раз Израиль выходил победителем, расширяя территорию.
Не прекращается еврейско-арабский конфликт и по сей день. У Израиля непростые отношения с соседними государствами, он официально находится в состоянии войны с Сирией, Иран открыто выступает за уничтожение еврейского государства, а про постоянные стычки с палестинскими арабами можно и не говорить.
Итоги 70-летия независимости
Global Look Press/imago stock&people/Guo Yu Накануне торжеств Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало отчет о населении страны. Согласно документу, за 70 лет население Израиля увеличилось в 11 раз и составляет сегодня 8 млн 842 тыс. человек. Из них евреев 6 млн 589 тыс. (74,5%). Также в стране живут 1 млн 849 тыс. арабов (20,9%) и 404 тыс. (4,6%) христиан неарабского происхождения и людей разных вероисповеданий. Несмотря на то, что Израиль задумывался как еврейское государство, сегодня страна стала домом для разных людей. Стоит еще добавить, что в Израиле два официальных языка: иврит и арабский.
За последний год в Израиле родилось 177 тыс. младенцев, а ушли из жизни только 41 тыс. Рождаемость в среднем по годам в четыре раза выше смертности, естественный прирост составляет около 16 человек на 1000 в год, и это самый высокий показатель среди развитых стран. Во многом этого удалось добиться благодаря развитию медицины. В 1950 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 66,3 года, а женщин —69,5 лет. Сейчас евреи-мужчины в среднем живут 81,5 лет, а женщины — 84,7 года. Продолжительность жизни среди арабских мужчин составляет 77,2 года, а среди женщин —81,4 лет, что выше, чем в арабских странах.
Замыкая список из сотни стран по количеству населения, Израиль входит в четвертую десятку по номинальному объему ВВП. По данным МВФ, в 2016 году ВВП Израиля составил 318 млрд долларов, что втрое больше, чем у 40-миллионной Украины. Израиль входит в число стран-лидеров по развитию высоких технологий. При том, что природные ресурсы у государства весьма ограничены, начиная от воды и заканчивая территорией.
Но ни ограниченность природных ресурсов, ни постоянная жизнь в ожидании войны не заставили израильтян отказаться от демократии. В Израиле легально существуют различные партии, а в прессе идут любые дискуссии.
Конечно, у Израиля существует и много проблем. Это и непрекращающийся конфликт с соседями, и давление международного сообщества по поводу палестинской проблемы.
Многие израильтяне считают вообще чудом, что Израилю удалось продержаться семь десятилетий и не исчезнуть. Поэтому крайне оптимистично прозвучали слова приветственной речи по случаю праздника премьера страны Биньямина Нетаньяху: «Мы только начинаем. Я не сомневаюсь, что спустя еще 70 лет Израиль будет еще сильнее, еще богаче».