Израиль дожил до 70 лет

14 мая 1948 года (пятого числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, что соответствует суткам с вечера 18-го до заката 19-го апреля в 2018 году) Давид Бен-Гурион провозгласил Декларацию независимости государства Израиль . Сейчас евреи по всему миру отмечают 70-летие своего национального государства. News.ru решил вспомнить некоторые вехи обретения еврейским народом своего дома на восточном побережье Средиземноморья.

Тяга евреев к Палестине

Провозглашение государства Израиль произошло почти через 19 столетий после того, как римские войска в 70 году н.э. уничтожили Второй Храм в Иерусалиме (сохранившаяся его часть сейчас называется Стеной Плача), а заодно и все имевшиеся на тот момент институты государственности евреев. Еще через 65 лет римляне изгнали из родных мест большинство евреев, а провинцию Иудея переименовали в Сирию Палестинскую, дабы вообще стереть любое упоминание о еврейском присутствии. Евреи разбрелись по обширным пространствам Европы, Азии и Африки. Но при этом сумели сохранить свою религию и национальную идентичность. Как и желание вернуться на историческую родину, понимаемую народом как «Земля обетованная», то есть предназначенную евреям самим Богом.

Массовое возвращение евреев в Палестину началось еще в XI веке, когда во время «крестовых походов» их начали преследовать в Европе. Альгамбрский декрет 1492 года короля Фердинанда Второго Арагонского, предписывавший евреям покинуть Испанию , Сардинию и Сицилию, способствовал миграции на Святую землю. В последующие века было зафиксировано немало попыток евреев вернуться в исторические места. К началу XIX века в Палестине проживало около пяти тысяч евреев.

Global Look Press/Heritage Images/Jewish Chronical

Массовый переезд евреев в Палестину начался после зарождения политического сионизма и во время проходивших в Европе еврейских погромов. В 1896 году в свет вышла книга идеолога сионизма Теодора Герцля «Еврейское государство», в которой автор обосновывал необходимость создания самостоятельного национального образования. Надо сказать, что аргументы Герцля по отношению к евреям были достаточно критичными. «Нации среди которых проживают евреи, все являются скрыто или открыто антисемитскими», — писал он.

Против сионизма активно агитировали раввины, убеждая людей, что вернуть евреев на историческую родину может только Бог, а ехать в Палестину «своим ходом» есть большой грех. Находились среди евреев и те, кто утверждал, будто без других народов им не прожить. Фактически они повторяли постулаты антисемитов, говорящих, что евреи не способны ни к какому нормальному созидательному труду, а могут только быть ростовщиками, банкирами, торговцами, музыкантами и поэтами. «Только тот осмелится утверждать, что евреи не способны к ручному труду, или не желают им заниматься, кто незнаком с положением их во многих местностях Восточной Европы», — возмущенно парировал Герцль. Он утверждал, что необходимо государство, где евреи могут быть самими собой, осваивая абсолютно все профессии и самостоятельно строя свое будущее.

Идея переселения была живо подхвачена евреями в Европе. С конца XIX века до провозглашения государства Израиль состоялось пять алий (возвращений) в Палестину. Строительство еврейских поселений сопровождалось постоянными столкновениями с местными арабами. Пятая алия, связанная с подъемом нацистской идеологии в Европе, вызвала массовое восстание арабов. В результате в 1939 году Великобритания , имевшая тогда мандат в Палестине, запретила евреям приезжать. Добраться до исторической родины евреям помогали подпольные организации.

Феномен иврита

Евреям удалось не только добиться создания государства, но и возродить свой древний язык. Евреи были разбросаны по всему миру и говорили они на совершенно разных языках. Сегодня же большинство израильтян считают для себя родным иврит. Это — результат усилий обычных евреев, пожелавших восстановить древний язык, на котором говорили их предки много-много веков назад.

Global Look Press/Heritage Images/Jewish Chronical

К концу XIX века круг лиц, знавших иврит, ограничивался небольшим количеством ученых-филологов. В 1904 году в Иерусалиме была основана первая семинария для преподавателей иврита. И многие евреи, которые приезжали в Палестину, добровольно принуждали себя использовать иврит в повседневной жизни. Тогда был модным лозунг «Знаешь два слова на иврите — научи им соседа».

Вечная борьба за выживание

После окончания Второй мировой войны Великобритания решила отказаться от мандата на Палестину. 29 ноября 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию № 181, рекомендовавшую создать в Палестине два независимых государства: еврейское и арабское. Евреи поддержали решение, но нарисованная большими державами карта раздела территории объективно не могла стать отображением реальности.

commons.wikimedia.org/Government Press Office

Война за независимость Израиля

Во-первых, города Иерусалим и Вифлеем получали достаточно неопределенный международный статус. Во-вторых, территории еврейского и арабского государств состояли из изолированных друг от друга лоскутков. В-третьих, внутри еврейского государства на 500 тысяч евреев должно было приходиться столько же палестинских арабов, включая почти 100 тысяч кочевников-бедуинов. Такую нарезку территории можно было бы осуществить между районами внутри единой Московской области , но не между народами, сильно отличными друг от друга по менталитету.

Вполне логично, что сразу после провозглашения государства Израиль началась война с арабами, получившая название как война за независимость. Далее, на протяжении всей истории Израиля, войны сопровождали эту страну постоянно. Шестидневная война, война Судного дня… Евреи были вынуждены сражаться с палестинскими арабами, с объединениями окружающих арабских государств, намного превосходящими Израиль по численности населения и ресурсам. Но всякий раз Израиль выходил победителем, расширяя территорию.

Не прекращается еврейско-арабский конфликт и по сей день. У Израиля непростые отношения с соседними государствами, он официально находится в состоянии войны с Сирией, Иран открыто выступает за уничтожение еврейского государства, а про постоянные стычки с палестинскими арабами можно и не говорить.

Итоги 70-летия независимости

Global Look Press/imago stock&people/Guo Yu Накануне торжеств Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало отчет о населении страны. Согласно документу, за 70 лет население Израиля увеличилось в 11 раз и составляет сегодня 8 млн 842 тыс. человек. Из них евреев 6 млн 589 тыс. (74,5%). Также в стране живут 1 млн 849 тыс. арабов (20,9%) и 404 тыс. (4,6%) христиан неарабского происхождения и людей разных вероисповеданий. Несмотря на то, что Израиль задумывался как еврейское государство, сегодня страна стала домом для разных людей. Стоит еще добавить, что в Израиле два официальных языка: иврит и арабский.

За последний год в Израиле родилось 177 тыс. младенцев, а ушли из жизни только 41 тыс. Рождаемость в среднем по годам в четыре раза выше смертности, естественный прирост составляет около 16 человек на 1000 в год, и это самый высокий показатель среди развитых стран. Во многом этого удалось добиться благодаря развитию медицины. В 1950 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 66,3 года, а женщин —69,5 лет. Сейчас евреи-мужчины в среднем живут 81,5 лет, а женщины — 84,7 года. Продолжительность жизни среди арабских мужчин составляет 77,2 года, а среди женщин —81,4 лет, что выше, чем в арабских странах.

Замыкая список из сотни стран по количеству населения, Израиль входит в четвертую десятку по номинальному объему ВВП. По данным МВФ, в 2016 году ВВП Израиля составил 318 млрд долларов, что втрое больше, чем у 40-миллионной Украины . Израиль входит в число стран-лидеров по развитию высоких технологий. При том, что природные ресурсы у государства весьма ограничены, начиная от воды и заканчивая территорией.

Но ни ограниченность природных ресурсов, ни постоянная жизнь в ожидании войны не заставили израильтян отказаться от демократии. В Израиле легально существуют различные партии, а в прессе идут любые дискуссии.

Конечно, у Израиля существует и много проблем. Это и непрекращающийся конфликт с соседями, и давление международного сообщества по поводу палестинской проблемы.