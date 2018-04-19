Проект благоустройства из Гатчины планируют отправить на конкурс

19 апреля 2018 В Гатчине состоялись общественные обсуждения по проекту благоустройства «Бульвар науки». Проект планируется заявить для участия в федеральном конкурсе на проекты благоустройства малых городов и исторических поселений.

Бульвар науки (на пешеходном участке по ул. Коли Подрядчикова) — это многофункциональное городское пространство, наполненное арт-объектами и малыми архитектурными, символизирующими открытия современных наук физики и биофизики формами.

Проект представила один из его авторов, главный специалист Комитета архитектуры и градостроительства администрации Гатчинского района Елизавета Гречухина.

Концепция арт-объектов научной тематики принадлежит молодому архитектору Яне Замятиной. Это уникальные архитектурные формы, такие как «Колоннада ПИЯФ», арт-объект «Большой взрыв», фестивально-выставочные зоны «Макромолекулы», игровой комплекс «ПИК» , арт-объект «Строение атома».

Проект предусматривает многофункциональность благоустраиваемого пространства, для разных социальных групп и возрастных категорий. Это место может стать новым местом притяжения туристического потока, здесь могут проводиться городские массовые мероприятия.

Участники общественных обсуждений предложили внести в проект велосипедные дорожки, удобные транзитные маршруты, а также скамейки и урны.

Напомним, проект «Бульвар науки» в прошлом году стал победителем ежегодного конкурса «Архитектурный облик общественно значимых пространств населенных пунктов Ленинградской области » в номинация «Лучший проект создания и благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения».

Также состоялось заседание Комиссии по развитию городского хозяйства, в ходе которого утверждили предложенные мероприятия для благоустройства в рамках проекта «Бульвар науки».