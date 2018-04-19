Ещё
Жителей Левинских песков на Таймыре эвакуируют вертолетами в случае паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей Левинских песков на Таймыре эвакуируют вертолетами в случае паводка 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Жителей поселка Левинские пески, самого паводкоопасного населенного пункта на Таймыре в Красноярском крае, в случае подтопления эвакуируют с помощью вертолетов. Об этом в четверг сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Таймыра Андрей Шопин на совещании в администрации района.
"Основным проблемным участком на территории района в случае высокого уровня подъема воды является поселок Левинские пески. План по эвакуации и месту размещения жителей поселка определен. При необходимости их эвакуация будет производиться вертолетами Ми-8 АО «Норильск Авиа», — сказал он.
В поселке живут около 50 человек. Он добавил, что из промышленных объектов в зоне затопления окажутся причалы порта в Дудинке (затопляются ежегодно) и дюкера подводных переходов газопровода Мессояха — Норильск и конденсатопровода Мессояха — Дудинка.
И. о. начальника гидротехнической службы центра диагностики Заполярного филиала "Норникеля" Тамара Матвиенко сообщила, что затопление причалов порта ожидается 18-20 мая, прохождение ледохода в районе Дудинки ожидается в период с 30 мая по 3 июня.
Кромка льда на реке Енисей по состоянию на 18 апреля 2018 года находится в более чем 1,5 тыс. километров от Дудинки.
ТАСС: последние новости
Суд арестовал бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова Биография председателя Госсовета Кубы Рауля Кастро Полиция проверяет сообщения о девушке, якобы прикурившей от свечи в храме в Магнитогорске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России149
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии290
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца84
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть39
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение