Жителей Левинских песков на Таймыре эвакуируют вертолетами в случае паводка

КРАСНОЯРСК , 19 апреля. / ТАСС /. Жителей поселка Левинские пески, самого паводкоопасного населенного пункта на Таймыре в Красноярском крае , в случае подтопления эвакуируют с помощью вертолетов. Об этом в четверг сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Таймыра Андрей Шопин на совещании в администрации района.

"Основным проблемным участком на территории района в случае высокого уровня подъема воды является поселок Левинские пески. План по эвакуации и месту размещения жителей поселка определен. При необходимости их эвакуация будет производиться вертолетами Ми-8 АО «Норильск Авиа», — сказал он.

В поселке живут около 50 человек. Он добавил, что из промышленных объектов в зоне затопления окажутся причалы порта в Дудинке (затопляются ежегодно) и дюкера подводных переходов газопровода Мессояха — Норильск и конденсатопровода Мессояха — Дудинка.

И. о. начальника гидротехнической службы центра диагностики Заполярного филиала "Норникеля" Тамара Матвиенко сообщила, что затопление причалов порта ожидается 18-20 мая, прохождение ледохода в районе Дудинки ожидается в период с 30 мая по 3 июня.

Кромка льда на реке Енисей по состоянию на 18 апреля 2018 года находится в более чем 1,5 тыс. километров от Дудинки.