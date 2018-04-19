Индустриальный парк «Богословский» представили на международной выставке «Нефтегаз-2018»

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 апреля. / ТАСС /. Корпорация развития Среднего Урала презентовала возможности индустриального парка «Богословский» в ТОСЭР «Краснотурьинск» на международной выставке «Нефтегаз-2018» (16-19 апреля, Москва ) и Национальном нефтегазовом форуме. Промышленная площадка в Свердловской области — одна из самых перспективных территорий России для развития предприятий, производящих оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, сообщили в четверг в пресс-службе КРСУ.

"Богословский" — это комплексно развитая территория, где уже обеспечены потребности инвестора по энергоресурсам, площадке под застройку, дорогам. Бизнес бесплатно подключается к сетям, мощность которых позволяет покрыть спрос очень крупных энергопотребляющих производств. Площадка расположена не в чистом поле, а в границах моногорода, то есть инвестору доступна вся городская и социальная инфраструктура Краснотурьинска . Крайне важны кадры, а заводской моногород — это целые трудовые династии людей инженерных и рабочих профессий высокой квалификации", — сказал генеральный директор КРСУ Сергей Киселев

Проекты локализации в «Богословском» в текущий момент прорабатывают несколько производств из других регионов страны и зарубежные инвесторы сферы ТЭК. КРСУ работает в направлении создания здесь кластера производителей нефтегазового машиностроения. Его появление здесь обосновано удобной логистикой. Свердловская область соседствует с ХМАО-Югрой и ЯНАО . Расстояние от границы региона до нефтедобывающих скважин составляет всего 60 км. Индустриальный парк «Богословский» имеет прямое дорожное сообщение с Ханты-Мансийском

Также инвесторов привлекают налоговые льготы ТОСЭР, позволяющие быстро вывести проекты на стабильную рентабельность, и сырьевая база. На Урале локализованы крупнейшие металлургические холдинги, которые производят около 50% всего металла в России (основное сырье для оборудования и труб). В регионе сосредоточено 95% титанового проката, 23,3% рынка металлических труб России, 60% рынка российских тяжелых буровых установок.

Отраслевая выставка «Нефтегаз» подтвердила интерес к Свердловской области со стороны производителей бурового оборудования, насосов, компрессорной техники, трубной и кабельной продукции, а также химических реагентов, добавок и материалов, используемых в нефтегазодобыче и транспорте нефтепродуктов.

Специалисты КРСУ помогают инвесторам в решении, в том числе, узкоспециализированных вопросов и обеспечивают диалог производителей с регуляторами отрасли и крупнейшими потребителями.