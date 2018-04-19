Минкомсвязи призывает адаптировать механизм биометрической идентификации клиентов банка для инвалидов

«Сейчас при биометрической аутентификации используется два фактора — изображение лица говорящего человека и запись его голоса. Не для всех людей с ограниченными возможностями здоровья такой способ прохождения аутентификации будет доступен. Поэтому наше предложение в рекомендации — при разработке способов биометрической аутентификации предусматривать прохождение аутентификации для людей с ограниченными возможностями в зависимости от ограничений, которые у них есть», — сказал А. Козырев.

Он напомнил, что граждане России смогут без посещения банка открывать удаленно счета с июля 2018 г. «Очевидно, что для людей с ограниченными возможностями здоровья такой сервис был бы очень востребованным» — отметил он.