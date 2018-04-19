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Минкомсвязи призывает адаптировать механизм биометрической идентификации клиентов банка для инвалидов
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Минкомсвязи призывает адаптировать механизм биометрической идентификации клиентов банка для инвалидов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Министерство связи и массовых коммуникаций России призывает учесть особенности людей с ограниченными возможностями здоровья при реализации механизма удаленной идентификации клиентов банка при помощи биометрии. Об этом в ходе заседания Совета по делам инвалидов при Совете Федерации сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Козырев.
«Сейчас при биометрической аутентификации используется два фактора — изображение лица говорящего человека и запись его голоса. Не для всех людей с ограниченными возможностями здоровья такой способ прохождения аутентификации будет доступен. Поэтому наше предложение в рекомендации — при разработке способов биометрической аутентификации предусматривать прохождение аутентификации для людей с ограниченными возможностями в зависимости от ограничений, которые у них есть», — сказал А. Козырев.
Он напомнил, что граждане России смогут без посещения банка открывать удаленно счета с июля 2018 г. «Очевидно, что для людей с ограниченными возможностями здоровья такой сервис был бы очень востребованным» — отметил он.
Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон об использовании биометрических данных кредитными организациями для удаленной идентификации клиентов.
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