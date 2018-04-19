Стройкомплекс Подмосковья возглавил Руслан Тагиев 

На этом посту он сменил зампреда областного правительства Максима Фомина. Фото: www.kolomna-region.ru Напомним, что, как ранее информировал портал ЕРЗ, в ноябре 2017 года после ухода с этой должности Сергея Пахомова губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение, что новый человек на место Пахомова назначен не будет, и полномочия министра строительного блока были переданы заместителю главы правительства региона Максиму Фомину. И вот, спустя полгода, на заседании областного правительства глава региона анонсировал назначение нового министра строительства Подмосковья. «Хотел проинформировать вас о кадровых изменениях в составе правительства Московской области, они касаются сферы строительства, — сказал Андрей Воробьев, добавив: — Вы знаете, что Максим Фомин у нас занимал должность министра и зампреда. Сейчас мы вновь назначаем министром строительного комплекса отдельную фигуру — это Тагиев Руслан Рагимович», — сообщил Воробьев. При этом он уточнил, что Фомин продолжит занимать пост заместителя председателя правительства Подмосковья. Надо отметить, что Руслан Тагиев — далеко не новый человек в подмосковном минстрое: в течение трех лет он являлся первым заместителем главы этого ведомства (см. справку), и хорошо знает все проблемы строительной отрасли региона-лидера среди субъектов РФ в сфере жилищного строительства. С 2015 года до настоящего времени Тагиев возглавлял Главное управление государственного строительного надзора Московской области, и на этом посту отметился усилением контроля за деятельностью работающих в регионе строительных компаний, а также активным внедрением электронных форматов — отчетности застройщиков, регистрации пострадавших участников долевого строительства и др. Фото: www.gusn.mosreg.ru Как сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области, исполняющим обязанности начальника ведомства назначен Артур Гарибян (на фото), с апреля 2016 года работавший заместителем Руслана Тагиева. СПРАВКА Тагиев Руслан Рагимович Министр строительного комплекса Московской области. Родился 16 сентября 1974 года в Ленинградской области. В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, в 2006 году — Северо-Западную академию государственной службы. С 1993 года по 2003 год работал сотрудником службы безопасности, специалистом, экспертом отдела клиентских отношений группы дилинга Петербургского отделения Международного Московского банка. С 2003 года по 2008 год — директор по работе с филиалами, заместитель гендиректора ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». С 2008 года по 2011 год работал советником, а затем заместителем председателя Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга. C 2012 года по 2013 год занимал должность первого заместителя министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В 2013 году стал первым заместителем министра строительного комплекса Московской области. В 2015 году назначен на должность начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области и занимал этот пост до настоящего времени. Фото: www.vmr-mo.ru