Сопредседатель «Деловой России»: обмена опытом между регионами не происходит — идет борьба за инвестора

На форуме в Ялте сегодня обсудили успешный опыт построения регионами благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной активности.

Участники дискуссии согласились с тем, что инвестклимату мешают сложности во взаимодействии между местными чиновниками и бизнесом, а также конкуренция среди региональных властей за инвесторов.

«Региональные власти часто не хотят менять уже сложившиеся методы работы и действующую систему распределения заказов, даже если соседние регионы демонстрируют более высокие показатели. Реального обмена опытом между регионами не происходит — идет борьба за инвестора. Никому не хочется делиться с соседями своими наработками, а там, где это происходит по велению федеральных властей все, равно не раскрываются нюансы», — подтвердил сопредседатель « Деловой России », председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности Антон Викторович Данилов-Данильян. Он добавил, что в регионах также существуют сложности с донесением информации от властей до предпринимателей.