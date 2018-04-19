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Сопредседатель «Деловой России»: обмена опытом между регионами не происходит — идет борьба за инвестора
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Сопредседатель «Деловой России»: обмена опытом между регионами не происходит — идет борьба за инвестора 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На форуме в Ялте сегодня обсудили успешный опыт построения регионами благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной активности.
Участники дискуссии согласились с тем, что инвестклимату мешают сложности во взаимодействии между местными чиновниками и бизнесом, а также конкуренция среди региональных властей за инвесторов.
«Региональные власти часто не хотят менять уже сложившиеся методы работы и действующую систему распределения заказов, даже если соседние регионы демонстрируют более высокие показатели. Реального обмена опытом между регионами не происходит — идет борьба за инвестора. Никому не хочется делиться с соседями своими наработками, а там, где это происходит по велению федеральных властей все, равно не раскрываются нюансы», — подтвердил сопредседатель «Деловой России», председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности Антон Викторович Данилов-Данильян. Он добавил, что в регионах также существуют сложности с донесением информации от властей до предпринимателей.
Как писал «ФедералПресс», Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. В этом году он состоится с 19 по 21 апреля. Путин рассказал, каких результатов ждет от ЯМЭФ.
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