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Аудит медучреждений пройдет в Ульяновской области до конца первого полугодия
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Аудит медучреждений пройдет в Ульяновской области до конца первого полугодия 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Федеральные эксперты проведут аудит медицинских учреждений Ульяновской области на предмет качества оказания помощи до конца первого полугодия. Об этом в четверг сообщил ТАСС на Московском международном салоне образования губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
"Завтра мы должны завершить формирование технического задания, и после этого мы проговорим с Министерством здравоохранения РФ: либо мы попросим один из институтов, научных центров провести этот аудит, либо мы просто объявим конкурс, и компания, которая выиграет, сделает эту работу. До конца первого полугодия, то есть до конца второго квартала мы должны эту работу всю колоссальную сделать", — сказал он.
Губернатор уточнил, что регион намерен провести масштабную проверку — от того, как действуют стандарты качества оказания медицинских услуг, до того, в какой форме находится материально-техническая база. «Мы хотим четко понимать, как и что нужно сделать для того, чтобы повысить ответственность медицинского персонала на территории области», — подчеркнул губернатор.
По мнению Морозова, аудит приведет не только к пониманию проблемы, но и даст возможность понять, что необходимо скорректировать в стратегии развития здравоохранения до 2030 года, с учетом, в том числе и послания президента РФ.
Ранее губернатор сообщал, что намерен обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития РФ с просьбой проверить качество медицинской помощи в больницах региона. Такое заявление он сделал после гибели 28-лентней пациентки, которой 15 марта медперсонал ввел формалин вместо физраствора в брюшную полость по ошибке во время плановой операции. После обнаружения ошибки провели промывание брюшной полости для выведения вещества из организма. На следующий день женщину перевели в Ульяновскую областную клиническую больницу, затем для наиболее эффективного курса лечения пациентку отправили в Москву, в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА России, где она скончалась 5 апреля.
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