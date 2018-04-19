Аудит медучреждений пройдет в Ульяновской области до конца первого полугодия

"Завтра мы должны завершить формирование технического задания, и после этого мы проговорим с Министерством здравоохранения РФ : либо мы попросим один из институтов, научных центров провести этот аудит, либо мы просто объявим конкурс, и компания, которая выиграет, сделает эту работу. До конца первого полугодия, то есть до конца второго квартала мы должны эту работу всю колоссальную сделать", — сказал он.

Губернатор уточнил, что регион намерен провести масштабную проверку — от того, как действуют стандарты качества оказания медицинских услуг, до того, в какой форме находится материально-техническая база. «Мы хотим четко понимать, как и что нужно сделать для того, чтобы повысить ответственность медицинского персонала на территории области», — подчеркнул губернатор.

По мнению Морозова, аудит приведет не только к пониманию проблемы, но и даст возможность понять, что необходимо скорректировать в стратегии развития здравоохранения до 2030 года, с учетом, в том числе и послания президента РФ.