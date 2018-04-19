Митрополит Георгий вручит награды победителям конкурса «Серафимовский учитель 2017/2018»

21 апреля в 13:00 в актовом зале просветительского центра Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Серафимовский учитель». Награды вручит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

20-21 апреля на территории Серафимо-Дивеевской обители пройдет традиционная педагогическая конференция, в рамках которой педагоги — участники конкурса «Серафимовский учитель 2017/2018» из России и зарубежья представят свои программы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Педагогический конкурс «Серафимовский учитель» проводится уже 13 лет. Его цель — поддержка и повышение общественного статуса учителей, работающих в области духовно-нравственного просвещения, распространение их опыта в профессиональных педагогических кругах. Организатор конкурса — фонд преподобного Серафима Саровского при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В прошлом году конкурс получил поддержку Фонда президентских грантов.

Педагоги, принимающие участие в конкурсе, представляют разработки тематических разделов по православной культуре для преподавания гуманитарных учебных предметов программы духовно-нравственного просвещения. Это могут быть планы уроков, лекций, занятий, классных часов, сценарии культурных, просветительских, спортивных и других мероприятий.

В этом году расширилась география конкурса: впервые поступили заявки из Республики Беларусь Украины , Приднестровской Молдавской Республики, а также Приморского края, Белгородской, Волгоградской, Кемеровской, Липецкой, Псковской, Тверской областей.

Лауреатами педагогической премии «Серафимовский учитель 2017/2018» стали 19 человек, 71 участник получил поощрительную премию. Трое стали обладателями звания «Серафимовский учитель».