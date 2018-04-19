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Шохин выступил за очередной мораторий на изменение налоговой системы до 2024 года
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Шохин выступил за очередной мораторий на изменение налоговой системы до 2024 года 

RT на русском 1 час назад
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил за очередной мораторий на изменение налоговой системы до 2024 года, сообщает «Газета.Ru».
По словам Шохина, в настоящее время наибольший интерес представляет роль налогов, стимулирующая инвестиционный процесс.
«Я считаю, что если мы зафиксируем 30% как постоянную ставку страховых взносов, это уже бы повысило предсказуемость этой системы. Если же мы повысим НДС или введём налог с продаж, то это приведёт к сужению спроса», — сказал глава РСПП.
Как отметил Шохин, теоретически можно перераспределить нагрузку в сторону косвенных налогов, однако сейчас для этого не самое подходящее время.
Глава РСПП также заявил, что решение по налоговой модели не должно нарушить существующую модель.
«А решение, на самом деле, состоит в том, что какое бы решение или отсутствие решения ни имело место, нам лучше его заморозить не на год-два, а до 2024 года как минимум», — пояснил он.
Ранее НСН сообщала, что в Совфеде предложили сохранить налоговые льготы для ОЭЗ.
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