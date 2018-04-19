Six Senses анонсировала создание комплекса с 17 апартаментами в Кран-Монтане

КРАН-МОНТАНА, Швейцария , April 19, 2018/PRNewswire/ — Благодаря инновационному проекту Six Senses, швеййарская Кран-Монтана в скором времени получит возможность превращать туристов в будущих жителей. Всемирно известная сеть отелей «вне звёзд» Six Senses анонсировала создание нового курортного комплекса, сочетающего в себе роскошь и безмятежный комфорт. Новый комплекс Six Senses Crans-Montana будет состоять из двух корпусов. В одном из них будут расположены гостиничные номера, а в другом — роскошные жилые апартаменты. Координацию проекта осуществляет одна из влиятельнейших финансовых корпораций и компаний по доверительному управлению капиталом состоятельных семей Швейцарии — 1875 FINANCE. В дополнение к согласованию архитектурного проекта комплекса к существующими природными условиями Six Senses Crans-Montana создаст около сотни новых рабочих мест.

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Над облаками

17 жилых апартаментов в составе комплекса уже выставлены на продажу компанией BARNES. Следует особо отметить, что тринадцать из этих апартаментов могут быть приобретены иностранными гражданами в качестве неосновного места жительства. Стоимость апартаментов с просторными комнатами и шикарными террасами стартует от 6 миллионов швейцарских франков. Комплекс Six Senses, расположенный в исключительном месте у подножия горнолыжного курорта Кран-Монтана, предоставит своим жителям панорамные виды на горы, чистый воздух, 300 солнечных дней в году и активную социальную жизнь.

Новый концепт «гостиничной резиденции» уже успел доказать свою жизнеспособность — особенно в Андерматте, где расположен комплекс Chedi, и Вербье с проектом «W». На сегодняшний день подобные комплексы становятся популярной новой моделью удовлетворения потребностей туристов — и их превращения в постоянных жителей.

Леандро Боскаччи (Leandro Boscacci) брокер, отвечающий за объекты Six Senses +41-79-243-43-50 crans-residence@barnes-international.com BARNES INTERNATIONAL REALTY Rue de la Grand-Place 10 3963 Crans-Montana Switzerland (Кран-Монтана, Швейцария) +41-27-485-42-02 (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/679337/Apartment_Concept_in_Crans_Montana.jpg) Video: https://www.multivu.com/players/uk/8310051-six-senses-17-apartment-crans-montana/

Source: BARNES INTERNATIONAL REALTY