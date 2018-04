Six Senses анонсировала создание комплекса с 17 апартаментами в Кран-Монтане 

КРАН-МОНТАНА, Швейцария , April 19, 2018/PRNewswire/ — Благодаря инновационному проекту Six Senses, швеййарская Кран-Монтана в скором времени получит возможность превращать туристов в будущих жителей. Всемирно известная сеть отелей «вне звёзд» Six Senses анонсировала создание нового курортного комплекса, сочетающего в себе роскошь и безмятежный комфорт. Новый комплекс Six Senses Crans-Montana будет состоять из двух корпусов. В одном из них будут расположены гостиничные номера, а в другом — роскошные жилые апартаменты. Координацию проекта осуществляет одна из влиятельнейших финансовых корпораций и компаний по доверительному управлению капиталом состоятельных семей Швейцарии — 1875 FINANCE. В дополнение к согласованию архитектурного проекта комплекса к существующими природными условиями Six Senses Crans-Montana создаст около сотни новых рабочих мест.