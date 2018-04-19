Ещё
Приходи на «Юна-Фест» и найди там лучшего друга!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приходи на «Юна-Фест» и найди там лучшего друга! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
22 апреля в Москве на территории «Хлебзавода №9» пройдет очередной «Юна-Фест», на котором можно выбрать из сотни кошек и собак своего нового питомца. Организатор — первый в России многофункциональный центр реабилитации животных «Юна». Он готовит кошек и собак к проживанию в домашних условиях: лечит, прививает и адаптирует к новым условиям жизни.
Будут и развлечения: творческие мастер-классы, благотворительный маркет, детская зона с веселыми активностями, розыгрыши призов, фуд-корт — все для того, чтобы добавить этой весне красок.
все слайды
Инициативу поддержали и звезды: Владимир Вдовиченков, Алексей Ягудин, Дмитрий Певцов, Аглая Тарасова и другие.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/prihodi-na-yuna-fest-i-najdi-tam-luchshego-druga/
Peopletalk: последние новости
Счастливый Бибер в церкви на голубой Lamborghini Аккаунт, который «сливал» информацию об Yeezy, заблокировали. Ким постаралась Кто заработал на голливудском секс-скандале?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России155
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии291
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца87
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение