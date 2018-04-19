Приходи на «Юна-Фест» и найди там лучшего друга!

22 апреля в Москве на территории «Хлебзавода №9» пройдет очередной «Юна-Фест», на котором можно выбрать из сотни кошек и собак своего нового питомца. Организатор — первый в России многофункциональный центр реабилитации животных «Юна». Он готовит кошек и собак к проживанию в домашних условиях: лечит, прививает и адаптирует к новым условиям жизни.

Будут и развлечения: творческие мастер-классы, благотворительный маркет, детская зона с веселыми активностями, розыгрыши призов, фуд-корт — все для того, чтобы добавить этой весне красок.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/prihodi-na-yuna-fest-i-najdi-tam-luchshego-druga/