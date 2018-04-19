Закрытие Музыкального пасхального фестиваля «Светлое Воскресение»

Концерт

В концертной программе участвуют: Народный артист России Дмитрий Певцов и артисты «ПевцовЪ-театр», Хор Высоко-Петровского монастыря, Лауреаты Российских и Международных вокальных конкурсов ( Светлана Сыропятова , Людмила Аношкина, Татьяна Сайпушева, Алексей Тавлеев, Мария Пешехонова, Анна Гашенкина, Ангелина Кяримова, Артем Виноградов, Екатерина Таран, Мадина Боготова, Евгений Мурзанаев, Любовь Соколова ), хореографический коллектив фольклорного танца «Чебатуха», группа «После 11», Группа «Вольная станица», Группа «Живая Русь», Заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева, творческие коллективы, подведомственные Департаменту культуры города Москвы и другие приглашенные артисты.

Конкурс пасхальных яиц В режиме реального времени учащиеся художественных школ и студенты высших учебных заведений столицы распишут пасхальные яйца (модели двухметровой высоты). Площадки для росписи пасхальных яиц будут размещены на ул. Петровка у стен монастыря и на Страстном бульваре. Никто из участников конкурса не останется без подарка.

Гости фестиваля, под руководством московских художников, смогут научиться росписи пасхальных яиц на специальных интерактивных площадках.

Концерт колокольного звона

На протяжении всего фестиваля, специалисты Международного центра колокольного искусства продемонстрируют свое мастерство. Прозвучат различные звоны на главной монастырской колокольне, построенной юным царем Петром I. Участники праздника услышат колокольные мелодии, звучавшие в разные эпохи и в разных землях Руси.

В перерывах между выступлениями гости праздника смогут принять участие в мастер-классах у мобильных звонниц. На мастер-классах гости фестиваля узнают о том, какие колокольные звоны бывают и в каких случаях они звучат, познакомятся с секретами искусства колокольного звона и смогут сами позвонить в колокола.

Реконструкции и мастер-классы народных промыслов

У стен монастыря на улице Петровка и на Страстном бульваре будут проведены реконструкции и мастер-классы народных промыслов, в которых смогут принять участие все желающие: кузня, кровельное дело, гончарный круг и т.д.

Экскурсии по Высоко-Петровскому монастырю

В рамках фестиваля, для всех желающих в течение праздничного дня будут проводиться экскурсии по монастырю. Каждые полчаса или чаще, в зависимости от степени набора групп, москвичи и гости столицы смогут принять участие в этот день сразу в нескольких экскурсиях, маршрут каждой из которых разработан специально для участников и гостей фестиваля.

Музыкальный концерт народного творчества

На сцене фестиваля, которая расположится на площади Петровские ворота, на пересечении Страстного бульвара и улицы Петровка, состоится концерт с исполнением духовной, классической и народной музыки, послушать которую смогут все участники праздника. Во время концертной программы состоится награждение победителей Конкурса пасхальных яиц.

Закрытие Музыкального пасхального фестиваля «Светлое Воскресение» пройдёт в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре (Москва, улица Петровка, дом 28/2) и на пересечении Страстного бульвара и улицы Петровка: 22 апреля с 12:00. Вход свободный.