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В Москве пасхальный фестиваль завершат концертом и колокольным звоном
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В Москве пасхальный фестиваль завершат концертом и колокольным звоном 

Москва24 59 минут назад
Фото: Москва24
Колокольный звон и духовная музыка будут звучать в Высоко-Петровском ставропигиалном мужском монастыре. Здесь 22 апреля закроют пасхальный фестиваль «Светлое Воскресение». В программе концерт, мастер-классы, конкурс росписи яиц и экскурсии.
На сцене появятся Дмитрий Певцов и артисты студии «ПевцовЪ-тетр», монастырский хор, коллектив фольклорного танца «Чибатуха» и группы «После 11», «Вольная станица» и «Живая Русь».
Кроме того, еще одна сцена откроется на площади Петровские Ворота. Там исполнят духовную, классическую и народную музыку.
Перерывы между выступлениями коллективов и исполнителей заполнят мастер-классами по колокольному звону. О видах и традициях не только расскажут: любой желающий сам сможет попробовать себя в роли звонаря.
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