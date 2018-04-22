В Москве пасхальный фестиваль завершат концертом и колокольным звоном

Колокольный звон и духовная музыка будут звучать в Высоко-Петровском ставропигиалном мужском монастыре. Здесь 22 апреля закроют пасхальный фестиваль «Светлое Воскресение». В программе концерт, мастер-классы, конкурс росписи яиц и экскурсии.

На сцене появятся Дмитрий Певцов и артисты студии «ПевцовЪ-тетр», монастырский хор, коллектив фольклорного танца «Чибатуха» и группы «После 11», «Вольная станица» и «Живая Русь».

Кроме того, еще одна сцена откроется на площади Петровские Ворота. Там исполнят духовную, классическую и народную музыку.

Перерывы между выступлениями коллективов и исполнителей заполнят мастер-классами по колокольному звону. О видах и традициях не только расскажут: любой желающий сам сможет попробовать себя в роли звонаря.