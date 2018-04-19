«Спаситель дольщиков» построит квартал рядом с ЭКСПО-парком

Строительство большого квартала многоэтажек на месте частного сектора в микрорайоне ВИЗ-Правобережный начнется уже в 2018 году. Об этом «Уралинформбюро» сообщил глава отдела девелопмента группы компаний «ТЭН» Юрий Романович.

Посвященные проекту межевания и планировки участка в квадрате улиц Татищева-Красных Зорь-Лоцмановых-Рабочих публичные слушания состоялись 19 апреля. Они собрали довольно мощную аудиторию: обсудить проект пришло 250 жителей Екатеринбурга , в основном проживающие в прилегающих к будущей стройке кварталов. Большую часть планировочной территории в данный момент занимают отселенные частные дома, автостоянка и разворотная площадка троллейбусов.

По словам представителя ГК «ТЭН» (компании, известной в связи с проектами спасения обманутых дольщиков), строительство нового микрорайона будет вестись в два этапа: сначала в границах улиц Крауля-Лоцмановых-Рабочих планируется построить два многоуровневых дома высотой от 9 до 31 этажей, затем будет освоена оставшаяся территория. Первый этап реализации проекта стартует в 2018 году и продлится до 2021-го.

Первый этап строительства захватит относительно небольшую территорию…

Непосредственно строительством будет заниматься дочерняя структура ГК «ТЭН» — компания «Развитие». Как пояснила представитель проектного бюро «Гестор» (разработчика проекта планировки и межевания территории) Мария Гридасова, общая площадь жилья на участке первого этапа строительства превысит 94 000 квадратных метров.

Кроме того, застройщик планирует разместить в жилых домах встроенные детские сады, а рядом оборудовать автопаркинги, площадки для отдыха и образовательный кластер. Также на территории первой очереди предусмотрены обширные территории общего пользования.

На втором этапе, который продлится до 2027 года, планируется возвести еще один квартал жилых домов с закрытыми дворами, реконструировать детский сад (превратив его в центр развития) и обустроить линейный парк площадью 3 гектара. Парк будет поделен на пять подзон: сквер, городская площадь, парк отдыха, парк спорта и парк культуры. Для разработки проекта парка будут привлечены лучшие ландшафтные дизайнеры, пообещал Юрий Романович.

… зато на втором этапе застройщик планирует развернуться по-крупному.

Участники слушаний подавляющим большинством голосов (222 «за», 4 «против», остальные воздержались) одобрили проект. Но острые вопросы к проектировщикам у них все же нашлись.

В частности, горожан интересовало, как застройщик собирается подключаться к инженерным сетям — ведь существующие не рассчитаны на многоквартирные дома. Кроме того, они изношены, из-за чего в домах у жильцов очень слабый напор воды и недостаточная температура в системе отопления.

Так на эскизе выглядит будущий «линейный парк» с пятью подзонами.

По мнению разработчиков проекта, волноваться на эту тему нет смысла. Как пояснил сотрудник ООО «Гестор» Николай Медведев , в данный момент в ВИЗ-Правобережном идет большая работа по переустройству магистральных сетей, строятся новые подстанции. Поэтому в любом случае строящиеся дома будут присоединяться к новым магистральным сетям.

Следует заметить, что данная территория уже не впервые рассматривается как потенциальная площадка для строительства крупного жилого микрорайона. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в марте 2017 года один из проектов освоения квартала улиц Татищева — Лоцмановых — Металлургов — Юрия Исламова был вынесен на обсуждение градсовета Екатеринбурга. Тогда на роль застройщика этого участка претендовала компания «Стройтэк».

Кроме того, по соседству с площадкой находится огромная «целина» площадью свыше 500 гектаров, отведенная приказом областного минстроя под строительство ЭКСПО-парка. Так что не исключено, что проект ГК «ТЭН» в обозримом будущем может ожидать серьезная корректировка, связанная с планами возведения на соседнем участка «умного города» для всемирной выставки ЭКСПО-2025.

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