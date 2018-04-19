В Зауралье в бизнес-инкубаторе из начинающих предпринимателей вырастят бизнес-профессионалов

Зауральские предприниматели смогут получить информацию по поддержке бизнеса в одном месте. Им станет открытое после реконструкции здание регионального бизнес-инкубатора площадью около 3 тысяч квадратных метров.

Кабинеты помещения оснащены необходимой техникой и мебелью. В бизнес-инкубаторе на льготной основе смогут арендовать площади 50 начинающих предпринимателей. Также к их услугам — конференц-залы и переговорные комнаты, кабинеты сотрудников структур, занимающихся поддержкой малого и среднего предпринимательства.

— Бизнес-инкубатор — это необходимый инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства. Здесь есть возможность получить не только помощь при открытии бизнеса, но и защиту, если в этом есть необходимость. Президент России ставит задачу, чтобы драйвером экономического развития в перспективе стал малый и средний бизнес. Он достаточно гибок для того, чтобы перепрофилировать и открывать новые производства, создавать рабочие места, — заявил губернатор Алексей Кокорин