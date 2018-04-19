Ещё
В Зауралье в бизнес-инкубаторе из начинающих предпринимателей вырастят бизнес-профессионалов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зауралье в бизнес-инкубаторе из начинающих предпринимателей вырастят бизнес-профессионалов 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Зауральские предприниматели смогут получить информацию по поддержке бизнеса в одном месте. Им станет открытое после реконструкции здание регионального бизнес-инкубатора площадью около 3 тысяч квадратных метров.
Кабинеты помещения оснащены необходимой техникой и мебелью. В бизнес-инкубаторе на льготной основе смогут арендовать площади 50 начинающих предпринимателей. Также к их услугам — конференц-залы и переговорные комнаты, кабинеты сотрудников структур, занимающихся поддержкой малого и среднего предпринимательства.
— Бизнес-инкубатор — это необходимый инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства. Здесь есть возможность получить не только помощь при открытии бизнеса, но и защиту, если в этом есть необходимость. Президент России ставит задачу, чтобы драйвером экономического развития в перспективе стал малый и средний бизнес. Он достаточно гибок для того, чтобы перепрофилировать и открывать новые производства, создавать рабочие места, — заявил губернатор Алексей Кокорин.
По соглашению между Минэкономразвития России и областным правительством, на реконструкцию здания выделено около 70 миллионов рублей, большая часть из которых — из федерального бюджета.
45.ru: последние новости
Адвокат Рыжука: «Он не такой страшный монстр, каким представляет его следствие» «Курганская генерирующая компания» сбрасывала в Черную реку столько сточных вод, сколько хотела На обустройство переходов, ремонт дорог и новые светофоры в Кургане потратят полмиллиарда рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России151
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии290
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца85
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение