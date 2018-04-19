Юным тюменцам помогают увидеть себя в профессии

С начала 2018 года специалисты центров занятости Тюменской области помогли 4 700 подросткам выбрать профессию. Для учащихся проводятся деловые и профориентационные игры, «уроки карьеры», организуются встречи с победителями конкурсов профессионального мастерства и другие интересные мероприятия.

Например, на экскурсиях молодые люди знакомятся с ведущими отраслями экономики региона, востребованными специальностями и трудовыми функциями. Школьникам Бердюжского района на молочном комбинате ООО «Молоко» показали цеха и оборудование, а также ознакомили с продукцией и технологией ее изготовления. Ученики заводоуковской школы побывали в тепличном комплексе ЗАО «Ритза», где узнали о процессе выращивания овощных культур.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, до 22 апреля во всех муниципалитетах проходит акция «Моя профессия — мое будущее», призванная помочь школьникам в построении профессионально-образовательного маршрута. Для подростков проводятся мастер-классы, профессиональные пробы, экскурсии на предприятия, а также организуется информационная и консультативная помощь родителям учащихся.