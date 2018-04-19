Прихожане собрали деньги лишь на свайный фундамент храма в Дёме в Башкирии

На строительство православного храма в Дёме требуется 45 миллионов рублей, пока денег хватило лишь на свайный фундамент. Об этом сообщила пресс-служба Уфимской епархии РПЦ.

18 апреля Глава Башкортостанской митрополии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон провёл совещание по продолжению строительства храма в честь святого Андрея Первозванного в Дёмском районе Уфы

Он сообщил, что продолжается сбор денег, ведь проект храма предполагает освоение около 45 млн рублей. Пока собрана сумма только на свайный фундамент, и 1/3 свай уже забита. Митрополит Никон пригласил всех добрых людей принять участие в строительстве нового храма в Дёме.

Желающие внести посильное пожертвование могут перечислять средства на расчётный счёт прихода:

Получатель: Местная религиозная организация православный Приход Свято-Андреевского храма г. Уфы Республики Башкортостан

Р/счет № 40703810906000010905

Банк получателя: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8598 ПАО СБЕРБАНК Г. УФА БИК 048073601

К/счет №30101810300000000601

Назначение платежа: Пожертвование на строительство Свято-Андреевского храма г. Уфы Республики Башкортостан. НДС не облагается.