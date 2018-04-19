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Прихожане собрали деньги лишь на свайный фундамент храма в Дёме в Башкирии
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Прихожане собрали деньги лишь на свайный фундамент храма в Дёме в Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
На строительство православного храма в Дёме требуется 45 миллионов рублей, пока денег хватило лишь на свайный фундамент. Об этом сообщила пресс-служба Уфимской епархии РПЦ.
18 апреля Глава Башкортостанской митрополии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон провёл совещание по продолжению строительства храма в честь святого Андрея Первозванного в Дёмском районе Уфы.
Он сообщил, что продолжается сбор денег, ведь проект храма предполагает освоение около 45 млн рублей. Пока собрана сумма только на свайный фундамент, и 1/3 свай уже забита. Митрополит Никон пригласил всех добрых людей принять участие в строительстве нового храма в Дёме.
Желающие внести посильное пожертвование могут перечислять средства на расчётный счёт прихода:
Получатель: Местная религиозная организация православный Приход Свято-Андреевского храма г. Уфы Республики Башкортостан
Р/счет № 40703810906000010905
Банк получателя: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8598 ПАО СБЕРБАНК Г. УФА  БИК 048073601
К/счет №30101810300000000601
Назначение платежа: Пожертвование на строительство Свято-Андреевского храма г. Уфы Республики Башкортостан. НДС не облагается.
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