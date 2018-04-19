Определен подрядчик, который займется обновлением улично-дорожной сети Суходола, Серноводска и Сургута

Напомним, что в 16,1 млн руб. оценен ремонт улицы Садовой в поселке Суходол. Победитель должен будет восстановить 1,2 км проезжей части, пересечений и примыканий. 5,3 млн руб. направят на приведение в порядок 500 м дороги по улице Лесной в Серноводске. Еще 4,9 млн руб. выделят на восстановление ул. Спортивной в Сургуте . Здесь необходимо отремонтировать 700 м дороги.

Сейчас на дорогах имеется колейность, занижены обочины и отсутствует укрепление. Подрядчик должен будет все выполнить в течение 30 дней с момента подписания контрактов.