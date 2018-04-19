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Канатную дорогу на Воробьевых горах запустят к ЧМ — 2018
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Канатную дорогу на Воробьевых горах запустят к ЧМ — 2018 

Московская государственная экспертиза 1 час назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Фото: Официальный портал Стройкомплекса Москвы www.stroi.mos.ru  Канатная дорога от Воробьевых гор до «Лужников» будет запущена к Чемпионату мира по футболу 2018.
Как заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, стальные тросы для канатной дороги уже готовы.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов — на — Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
«Стальные тросы натянуты, в ближайшее время планируется начать монтаж кабин для пассажиров», — отметил Марат Хуснуллин.
По его словам, поставщиком кабин выступила компания «Ламборджини» (Lamborghini).
«Работы по строительству канатной дороге идут в хорошем темпе. К началу Чемпионата мира по футболу ее планируется запустить», –подчеркнул он.
Длина канатной дороги от Воробьевых гор до стадиона «Лужники» составит 737 метров. На ней расположатся три станции: верхняя — на ул. Косыгина, промежуточная — на Воробьевской набережной и нижняя — на Лужнецкой набережной.
«Это будет не только туристический аттракцион. Канатка решит две другие задачи — спортивную и транспортную. Зимой ее будут использовать для подъема горнолыжников на трамплин на Воробьевых горах, который сейчас находится на реконструкции», — подчеркнул Марат Хуснуллин.
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