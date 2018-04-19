Глава «Опоры России» не планирует продлевать надзорные каникулы для бизнеса

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Продление надзорных каникул для бизнеса, которые завершаются в 2018 году, не планируется, сообщил ТАСС президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

"Надзорные каникулы в 2018 году прекращают свое существование, продления не будет. Они были даны на три года, чтобы правительство и бизнес договорились о новой системе контроля и надзора. Мы договорились. Теперь все должны переходить на риск-ориентированный подход, 90% ведомств уже перешло", — сказал Калинин.

Надзорные каникулы для малого бизнеса введены с 2016 года и предусматривают приостановку плановых проверок (речь идет только о неналоговых проверках). Согласно установленному режиму, проверять субъекты малого бизнеса МЧС или Роспотребнадзор могут только с санкции прокуратуры , по жалобе или обладая доказательством нарушений. Механизм завершит свою работу 31 декабря 2018 года.