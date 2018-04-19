Feiyu представляет G6 и открывает доступ к идеальному изображению одним движением руки

ГУЙЛИНЬ (GUILIN), Китай , 19 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Большинство любителей экстремальных видов спорта на открытом воздухе знакомы с возможностями экшн-камер GoPro, позволяющих записывать самые увлекательные моменты их приключений. Важнейшим аспектом подобной видеозаписи является стабильность, «секрет» которой лежит в наличии хорошего стабилизатора. Благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам, Стабилизаторы Feiyu G4 и G5 на универсальных шарнирных соединениях уже успели завоевать себе популярность и стать предпочтительным выбором для поклонников экстремального спорта. А16 апреля этого года компания представила новый экшн-стабилизатор в линейке G — модель G6.

Идеальная запись видео с Feiyu G6 Шарнирный стабилизатор G6 получил от разработчиков обновлённое программное и аппаратное обеспечение. Прежде всего, новинка оснащена технологией WiFi+ Bluetooth, которая при подключении к экшн-камерам GoPro позволяет пользователям переключать режимы и настраивать параметры камеры одним нажатием на клавишу сбору от экрана.

Во-вторых, новый стабилизатор Feiyu G6 имеет потрясающий экран OLED, с помощью которого пользователи могут получать сведения о параметрах камеры, режиме работы стабилизатора и Bluetooth-соединении, тем самым получая оптимальный контроль над камерой и стабилизатором.

Кроме того, перепрограммированный систематический алгоритм G6 обеспечивает новой модели повышенную производительность при меньшем потреблении энергии. Вместе с этим, оптимизированный крутящий момент электродвигателя гарантирует изображение поистине кинематографического качества с лучшими показателями стабильности и эффективности.

И, наконец, благодаря абсолютно новым базовым алгоритмам, стабилизатор G6 характеризуется невиданной ранее гибкостью и стабильностью. Новая конструкция позволяет стабилизатору с лёгкостью вращаться во всех направлениях и по обеим осям, что обеспечивает оператору беспрепятственный обзор.

Записывайте что угодно и как угодно с помощью Feiyu G6 Приняв во внимание все преимущества G6, разработчики покрыли новый стабилизатор металлическими и водонепроницаемыми материалами. Мощная батарея способна работать до 12 часов без перезарядки и даже заряжать экшн-камеры GoPro посредством специального встроенного интерфейса. Кроме того, обширный спектр функций и возможности индивидуальной настройки G6 помогают пользователям реализовывать ещё больше увлекательных сценариев записи.

Стабилизатор G6 совместим с большинством экшн-камер, включая GoPro HERO6 / HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3, RX0, YI 4K+, AEE и другие модели аналогичной формы и размеров. Приобрести G6 можно на Ali Express, Amazon и официальном веб-сайте Feiyu.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/679229/Feiyu_G6_A_Simple_World_View.jpg КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Сюн (Mr. Xiong), +86-181-1876-2208, xiongqiu@feiyu-tech.com