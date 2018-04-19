Главу ФНС Тюменской области задержала ФСБ 

Руководитель Федеральной налоговой службы в Тюменской области Тамара Зыкова была задержана сотрудниками УФСБ по Тюменской области, сообщает издание URA.RU со ссылкой на три источника, близких к правоохранительным органам региона.
Скандал в налоговой
По версии собеседников агентства, Зыкова была задержана оперативниками органов безопасности накануне вечером, у нее были проведены обыски.
В ФНС по Тюменской области эти сведения опровергают. «Именно эту информацию мы не подтверждаем», — сообщила URA.Ru сотрудник инспекции. В пресс-службу регионального УФСБ журналистам дозвониться не удалось.
Между тем, источник ПАСМИ сообщил, что Тамара Зыкова сегодня отсутствовала на выступлении глава Тюменской области Владимира Якушева с отчетом перед областной Думой, где ей полагалось быть обязательно. Кроме того, все обратили внимание на необычно долгую беседу тюменского губернатора с прокурором области Владимиром Владимировым и главой СУ СКР Михаилом Богинским.
По словам источника, не исключено, что губернатор Якушев пытается решить вопрос с силовиками области, чтобы его ставленница Тамара Зыкова избежала ответственности, и скандал не дошёл до федерального центра.