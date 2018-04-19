Главу ФНС Тюменской области задержала ФСБ

Скандал в налоговой

По версии собеседников агентства, Зыкова была задержана оперативниками органов безопасности накануне вечером, у нее были проведены обыски.

В ФНС по Тюменской области эти сведения опровергают. «Именно эту информацию мы не подтверждаем», — сообщила URA.Ru сотрудник инспекции. В пресс-службу регионального УФСБ журналистам дозвониться не удалось.

По словам источника, не исключено, что губернатор Якушев пытается решить вопрос с силовиками области, чтобы его ставленница Тамара Зыкова избежала ответственности, и скандал не дошёл до федерального центра.