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В Крыму предложили создать госкорпорацию для торговли с США
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В Крыму предложили создать госкорпорацию для торговли с США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил создать Российскую государственную внешнеторговую корпорацию, которую наделить исключительным правом на ведение экспортно-импортных операций с США.
По его словам, Крым может стать одним из важных инструментом противодействия западным санкциям.
"По инициативе руководства республики Крым можно было бы предложить российскому правительству и Государственной думе, которая сейчас обсуждает вопрос реагирования на возрастающее американское санкционное давление, создать Российскую государственную внешнеторговую корпорацию, которая будет зарегистрирована и будет работать в качестве крымского юридического лица. Ей можно было бы вменить исключительное право на ведение экспортно-импортных операций с Соединенными Штатами Америки по тем товарным позициям, в которых американцы весьма заинтересованы", — сказал Мурадов на секции «Какая экономическая политика нужна России?» в рамках Ялтинского международного экономического форума.
По его словам, среди групп товаров могут быть природные ресурсы, в которых нуждаются США — титан, редкие металлы.
Мурадов подчеркнул, что работа подобной корпорации могла бы существенно пополнить дефицитный крымский бюджет.
Кроме того, по его мнению, в корпорации также можно открыть «окно», через которое европейские страны смогут ввозить на территорию России свои продовольственные товары, импорт которых сейчас ограничен.
"Это фактически могло быть представлено, как шаг на пути к отмене санкционных ограничений, и открыло бы возможность полной взаимной отмены санкций между Россией и Европой", — подчеркнул вице-премьер.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд ЯМЭФ при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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