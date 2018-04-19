В Крыму предложили создать госкорпорацию для торговли с США

По его словам, Крым может стать одним из важных инструментом противодействия западным санкциям.

"По инициативе руководства республики Крым можно было бы предложить российскому правительству Государственной думе , которая сейчас обсуждает вопрос реагирования на возрастающее американское санкционное давление, создать Российскую государственную внешнеторговую корпорацию, которая будет зарегистрирована и будет работать в качестве крымского юридического лица. Ей можно было бы вменить исключительное право на ведение экспортно-импортных операций с Соединенными Штатами Америки по тем товарным позициям, в которых американцы весьма заинтересованы", — сказал Мурадов на секции «Какая экономическая политика нужна России ?» в рамках Ялтинского международного экономического форума.

По его словам, среди групп товаров могут быть природные ресурсы, в которых нуждаются США — титан, редкие металлы.

Мурадов подчеркнул, что работа подобной корпорации могла бы существенно пополнить дефицитный крымский бюджет.

Кроме того, по его мнению, в корпорации также можно открыть «окно», через которое европейские страны смогут ввозить на территорию России свои продовольственные товары, импорт которых сейчас ограничен.

"Это фактически могло быть представлено, как шаг на пути к отмене санкционных ограничений, и открыло бы возможность полной взаимной отмены санкций между Россией и Европой", — подчеркнул вице-премьер.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд ЯМЭФ при поддержке администрации президента России . В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.