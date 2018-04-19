Ветеринары-волонтеры Вологды помогут поправить здоровье животным

Будущие ветеринары из ВГМХА им. Верещагина помогут ухаживать за своими питомцами вологжанам, которые стеснены в средствах. Новый проект «Доступная ветеринария» запускает местное отделение партии «Единая Россия» . Ветеринарный прием стартует в мае по двум адресам областной столицы.

К проекту уже подключилась одна из вологодских ветклиник. Организация сотрудничает с молочнохозяственной академией: студенты старших курсов проходят в клинике стажировку. Именно учащиеся ВГМХА и станут основными помощниками проекта «Доступная ветеринария». Задача будущих врачей оказать бесплатную помощь тем владельцам животных, которые не могут заплатить за прием доктора. Это и пожилые вологжане, и многодетные семьи, и малообеспеченные граждане.

«Они могут давать консультации по содержанию животного, его кормлению. Сделать первичный осмотр собаки или кошки, показывать, как правильно давать лекарство, могут поставить уколы. Если принесут животное, у которого уже есть проблемы со здоровьем, студенты посоветуют, к какому специалисту обратиться. Также они могут оказать посильную помощь, чтобы облегчить состояние животного, — рассказала главный ветеринарный врач клиники «Возрождение» Ольга Бридня. — Получив в клинике знания, волонтеры могут помогать бездомным животным, питомцам знакомых и родных. А мы, в свою очередь, обещаем трудоустроить тех волонтеров, которые зарекомендуют себя наилучшим образом».

Пункты бесплатных консультаций появятся в мае в двух филиалах ветклиники: на Карла Маркса , 97 и на Преминина, 8а. График работы: понедельник и среда — с 14 до 15 часов. По каждому адресу вологжан будут ждать ветеринары-волонтеры.

Если проект будет востребован, то география проекта расширится, а также увеличится время работы волонтеров.