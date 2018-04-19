В Ярославле сотрудниками полиции проведен «Единый день консультирования»

Сотрудники правовой группы Северного линейного управления МВД России на транспорте в канун празднования Дня юридической службы в системе МВД России провели для граждан «Единый день консультирования».

Данное мероприятие — это возможность открытого диалога стражей правопорядка и граждан, где любой желающий сможет получить бесплатную консультацию по интересующим вопросам правового характера, относящихся к сфере деятельности органов внутренних дел Российской Федерации.

Основная тематика обращений касалась вопросов прохождения службы в органах внутренних дел, исполнения адвокатских запросов, а также прав и обязанностей сотрудников полиции при выполнении своих служебных обязанностей.

В ходе приема по всем вопросам даны необходимые разъяснения. Подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.