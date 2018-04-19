Ещё
В Курской области нашли пропавшего мальчика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

В Курской области нашли пропавшего мальчика 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
15-летний Дмитрий Копылков ушёл из дома накануне и не пришёл ночевать
По данным пресс-службы УМВД России по Курской области, стражи порядка приступили к поискам и вскоре обнаружили подростка в посёлке Карла Либкнехта Курчатовского района в магазине продуктов. В настоящее время его вернули домой.
— Стоит отметить, что в поисковой операции участвовали все подразделения и службы МО МВД России «Курчатовский», также к поискам подключились местные жители. Выражаем благодарность всем гражданам, принявшим участие в поисках, — отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.
Курские известия: последние новости
Студенты-художники помогут курянам восстановить утерянные снимки ветеранов В Курске решается судьба дома на Белинского Горячую воду в Курске вернут раньше срока
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300514
РФ нашла способ поквитаться с США96
Российским морякам удалось сбежать с Украины126
Болгария: спасибо России, но…245
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца209
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение