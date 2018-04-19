В Курской области нашли пропавшего мальчика

15-летний Дмитрий Копылков ушёл из дома накануне и не пришёл ночевать

По данным пресс-службы УМВД России по Курской области, стражи порядка приступили к поискам и вскоре обнаружили подростка в посёлке Карла Либкнехта Курчатовского района в магазине продуктов. В настоящее время его вернули домой.