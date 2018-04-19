В Курской области нашли пропавшего мальчика 

15-летний Дмитрий Копылков ушёл из дома накануне и не пришёл ночевать
По данным пресс-службы УМВД России по Курской области, стражи порядка приступили к поискам и вскоре обнаружили подростка в посёлке Карла Либкнехта Курчатовского района в магазине продуктов. В настоящее время его вернули домой.
— Стоит отметить, что в поисковой операции участвовали все подразделения и службы МО МВД России «Курчатовский», также к поискам подключились местные жители. Выражаем благодарность всем гражданам, принявшим участие в поисках, — отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.