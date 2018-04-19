«По факту, граждан лишают права на свободу перемещения по просторам интернета» 

«С другой стороны государственные структуры, которые пытаются активно участвовать в этих процессах никогда этого открыто не признают. Мы будем слышать истории о том, что все действия властей направлены на защиту интересов граждан, борьбой с криминальной деятельностью и любые другие доводы, которые якобы подтверждают благородные намерения. Но по факту речь идет о том, что граждан лишают права самим определять свою свободу перемещения на просторах интернета. Буквально несколько дней назад мы стали свидетелями ограничения сервисов популярного мессенджера — Telergram, который отказался сотрудничать с властями, предоставляя полный доступ к переписке пользователей. Собственно, такой доступ не является ничем иным как вмешательством в частную жизнь граждан. Можно как угодно пытаться оправдаться в глазах общественности, но факт остается фактом. Я думаю, что тенденция ограничения всего чего только можно будет продолжаться и дальше, обретая иногда странные формы. Почему бы уже сейчас не ограничить пользование электричеством или почему не обязать граждан уведомлять власти характере своих частных разговорах между собой? Ведь если следовать логике, граждане могут с глазу на глаз обсуждать что-то криминальное. Ограничение телеграма — это уже существенный шаг назад в развитии нашего общества, поскольку ограничивает как его развитие, так и развитие технологий.
Если так будет продолжаться, то уже в течение ближайших нескольких лет мы рискуем увеличить разрыв в технологическом отставании нашей страны от других стран. Еще глава Сбербанка не так давно говорил о том, что наша страна находится в позиции догоняющего. Те технологии, которые мы начинаем внедрять — уже в ряде случаев являются морально устаревшими. Что касается возможного ограничения сервисов Facebook, то мне кажется, что руководству социальной сети удастся достичь определенного компромисса в нашими властями. Мы уже наблюдаем лояльность руководства Facebook при общении с властями в США. Скорее всего, какие-то шаги будут сделаны и навстречу российским требованиям, так что с вероятностью 90% сеть продолжит свою работу на территории РФ. К сожалению, большая часть законодательных инициатив в определенной степени направлена на ограничение прав и свобод граждан. Это глобальный процесс, который идет по всему миру. Возможно в нашей стране эти действия обретают наименее деликатные формы и соответствующие службы действуют весьма топорно, но тренд является не только российским. В других странах, где сильнее развито гражданское общество, власти действуют немного мягче, учитывая возможные последствия. В нашей стране любые ограничительные меры не встречают особого сопротивления со стороны граждан».