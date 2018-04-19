«По факту, граждан лишают права на свободу перемещения по просторам интернета»

«С другой стороны государственные структуры, которые пытаются активно участвовать в этих процессах никогда этого открыто не признают. Мы будем слышать истории о том, что все действия властей направлены на защиту интересов граждан, борьбой с криминальной деятельностью и любые другие доводы, которые якобы подтверждают благородные намерения. Но по факту речь идет о том, что граждан лишают права самим определять свою свободу перемещения на просторах интернета. Буквально несколько дней назад мы стали свидетелями ограничения сервисов популярного мессенджера — Telergram, который отказался сотрудничать с властями, предоставляя полный доступ к переписке пользователей. Собственно, такой доступ не является ничем иным как вмешательством в частную жизнь граждан. Можно как угодно пытаться оправдаться в глазах общественности, но факт остается фактом. Я думаю, что тенденция ограничения всего чего только можно будет продолжаться и дальше, обретая иногда странные формы. Почему бы уже сейчас не ограничить пользование электричеством или почему не обязать граждан уведомлять власти характере своих частных разговорах между собой? Ведь если следовать логике, граждане могут с глазу на глаз обсуждать что-то криминальное. Ограничение телеграма — это уже существенный шаг назад в развитии нашего общества, поскольку ограничивает как его развитие, так и развитие технологий.