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«Звездные старты» устроят в ПКиО на улице Менжинского
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«Звездные старты» устроят в ПКиО на улице Менжинского 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Спортивный праздник «Звёздные старты» для жителей старшего возраста состоится в Бабушкинском парке в пятницу, 20 апреля. Он пройдет в рамках городского проекта для пенсионеров.
— Парк культуры и отдыха «Бабушкинский» активно поддерживает пилотный проект «Московское долголетие». Ведь это отличная возможность для людей старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, заняться спортом и творчеством, — говорит директор ПКиО Игорь Бускин.
Начало мероприятия в 12.00 по адресу ул. Менжинского, 6, стр. 3. Вход свободный.
Кстати, узнать обо всех занятиях, предлагаемых пенсионерам Лосиноостровского района в рамках проекта «Московское долголетие» можно в районном ЦСО. Его адрес — ул. Магаданская, д. 9. Время работы — пн-чтв с 9.00 до 20.00; пятн с 9.00 до 18.45; сб с 9.00 до 17.00. (иб)
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