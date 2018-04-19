Конец недели в Лосиноостровском пройдет под знаком чистоты

Несколько экоакций пройдет в Лосиноостровском до конца текущей недели. Мероприятия начнутся в полдень 20 апреля, в парке на Джамгаровке — он расположен на ул. Стартовая, д.11).

Так, в парке состоится съемка программы телеканала «Бобёр», приуроченная к общегородскому субботнику. Стать участником акции «Посади дерево — сделай мир зеленым!» сможет каждый желающий, кто придет в указанное время на Джамгаровку.

В субботу, 21 апреля, в 10.30 Джамгаровском и Бабушкинском парках начнутся субботники. Участникам предстоит убрать территорию после зимы и помочь высадить молодые ели. Весь инвентарь волонтерам выдадут на месте. По окончании работ участников пригласят на концертную программу и экологические мастер-классы.

А в 11.00 субботник начнётся в парке «Торфянка». Чтобы дети не скучали, пока взрослые будут убираться парк, для них организуют мастер-классы, игры и выступления творческих коллективов. (иб)