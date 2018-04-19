На Кавказе поселятся переднеазиатские леопарды из Швеции

Российский Центр восстановления леопарда на Кавказе могут пополнить переднеазиатские леопарды из шведского зоопарка. Об обмене парами этих хищников руководство центра договорилось с зоопарком Nordens Ark.

Договоренность об обмене животными была достигнута по итогам визита в Сочи делегации из шведского зоопарка. Теперь проект предстоит утвердить рабочей группе по программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. В случае его одобрения новые животные могут появиться в Центре восстановления леопарда уже этим летом, сообщается на сайте Минприроды РФ.

Для обмена планируется отобрать пары переднеазиатских леопардов, находящихся в репродуктивном возрасте и способных дать здоровое потомство. Появление в кавказском центре «шведских гостей» позволит повысить эффективность программы реинтродукции вида, поскольку природная популяция сможет пополниться особями, не состоящими в родстве с уже обитающими в дикой природе Кавказского заповедника хищниками.

Переднеазиатский леопард — один из крупнейших подвидов леопарда. Общая численность подвида составляет от 870 до 1300 особей. На территории на Большого Кавказа переднеазиатский леопард обитал до начала XX века, однако затем численность этих животных резко сократилась, в том числе в связи с уничтожением мест их обитания.

Первые леопарды по программе реинтродукции этих животных — два самца и самка — были выпущены на волю в июле 2016 года. Сейчас в заповеднике остаются два самца, к выпуску готовят еще пять особей, в том числе трех самок.