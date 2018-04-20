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Леопарды из шведского зоопарка переедут на Кавказ
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Леопарды из шведского зоопарка переедут на Кавказ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Ранее в рамках реализации программы восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе был проведен предварительный анализ европейских зоопарков, которые могли бы принять участие в программе обмена особями.
По итогам изучения генетических линий животных был рекомендован зоопарк Nordens Ark в Швеции.
Достигнутая по итогам визита шведской делегации договоренность об обмене парами животных будет вынесена на утверждение рабочей группы по программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе.
В случае одобрения совместного проекта обмен животными может состояться уже летом 2018 года.
Шведская делегация в ходе визита в Центр восстановления леопарда на Кавказе высоко оценила условия содержания животных, а также работу российских специалистов по содержанию, разведению и подготовке к выпуску в дикую природу переднеазиатских леопардов.
Директор зоопарка Nordens Ark Матс Хоггрен и главный зоолог Ева Викберг отметили, что сотрудниками центра учтены все рекомендации, которые были даны российским специалистам в рамках рабочего визита в зоопарк в 2013 году с целью изучения европейского опыта восстановления видов.
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