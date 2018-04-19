Во Владимире заключенный заплатит штраф за демонстрацию тату со свастикой

Заключенный исправительной колонии №5 заплатит штраф за демонстрацию татуировки в виде свастики.

Владимирская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку по данному факту. Мужчина сделал татуировку с нацистской символикой на правом плече. Он демонстирует её другим заключенным, находясь в бане.

В отношении него возбудили административное дело. Теперь заключенный заплатит штраф за свою тату. Как будет решаться вопрос с банными процедурами, не сообщается.