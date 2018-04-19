Парламент Карелии отказался допускать самовыдвиженцев до выборов главы региона

ПЕТРОЗАВОДСК , 19 апреля. / ТАСС /. Законодательное собрание Карелии не поддержало поправки в закон о выборах главы региона, которые дают возможность самовыдвиженцам претендовать на пост руководителя региона. За законопроект проголосовали всего пять парламентариев, 12 были против, остальные воздержались, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Согласно действующему законодательству, участвовать в выборах главы Карелии могут только кандидаты, выдвинутые политическими партиями.

"Решение не принято", — сказал председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

Ранее депутат от фракции "Яблоко" Андрей Рогалевич внес в парламент законопроект, предусматривающий изменение закона «О выборах главы Республики Карелия». Поправки предполагают выдвижение кандидатов на должность руководителя региона в порядке самовыдвижения. При этом кандидату-самовыдвиженцу для регистрации на выборах необходимо заручиться поддержкой не только местных депутатов, но и собрать 0,5% или около 2,5 тыс. подписей зарегистрированных в регионе избирателей. По мнению депутата, «возможность самовыдвижения является одним из механизмов повышения гражданской активности населения».

"Самовыдвиженец в отличие от тех, кто будет выдвигаться по партийным спискам, будет преодолевать два фильтра. На мой взгляд, это правильно, эффективно. Если самовыдвиженец заручится поддержкой населения, то ему будет проще собирать подписи местных депутатов. Данный законопроект вносился с учетом мнения жителей республики", — сказал Рогалевич перед голосованием.